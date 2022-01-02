Сибирячка швыряла собаку об землю на прогулке — инцидент заинтересовал полицию

В Первомайском районе Новосибирска местная жительница стала свидетельницей жестокого обращения девушки с собакой. Видеозапись с этим инцидентом опубликовали в соцсетях.
Видеозапись опубликовали в группе «Подслушано Первомайка». На ней видно, как девушка несет маленькое животное на руках. Голос за кадром сообщает, что оно пищит. Затем девушка швыряет собаку об землю, а потом поднимает за заднюю лапу и мотает в воздухе из стороны в сторону.
Корреспондент НГС связался с сибирячкой, которая поделилась видео с группой. Она рассказала, что видео записали 1 января, но с заявлением в полицию пока не обращались.
В ГУ МВД по Новосибирской области инцидент прокомментировали так:
— В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В ноябре водитель КАМАЗа увидел на обочине одинокого пса в снегу. Шарпей истекал кровью — на шее у него была большая рана. Спасти собаку не удалось, но полиция начала проверку.