Сибирячка швыряла собаку об землю на прогулке — инцидент заинтересовал полицию

В Первомайском районе Новосибирска местная жительница стала свидетельницей жестокого обращения девушки с собакой. Видеозапись с этим инцидентом опубликовали в соцсетях.

Видеозапись опубликовали в группе «Подслушано Первомайка». На ней видно, как девушка несет маленькое животное на руках. Голос за кадром сообщает, что оно пищит. Затем девушка швыряет собаку об землю, а потом поднимает за заднюю лапу и мотает в воздухе из стороны в сторону.