«Стреляли в упор»: в Новосибирске ищут людей на квадроциклах, жестоко убивших шарпея

В Новосибирске в упор из ружья застрелили собаку породы шарпей
Раненую собаку неподалеку от ЖК «Гармония» нашел водитель КАМАЗа. Вечером
— Мы оперативно выехали на место, повезли пса в ближайшую ветклинику. По пути серьезно раненная собака проявляла активность: пыталась встать на передние лапы, однако вскоре ослабла. Рентген показал, что в области легкого и позвоночника у животного есть дробь, характер раны на шее позволяет предположить, что в шарпея стреляли в упор из ружья, — рассказала НГС общественный инспектор по надзору за животными Елена Сундукова.
Спасти собаку не удалось — шарпей скончался в ветеринарной клинике.
— На шее шарпея обнаружили очень большой гнойный абсцесс. Это не является основанием для усыпления собаки, это лечится. Видимо, хозяева животного не нашли на это денег, попытались просто застрелить своего питомца (мы нашли его в наморднике). Однако даже этого не сумели сделать как следует — собака умирала в муках несколько часов. Мы обратились в полицию с требованием возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животным. Тело пока не утилизируем, будем проводить экспертизу (из какого ружья стреляли, что стало причиной смерти и прочее). Сейчас едем на место инцидента с участковым, может, найдем там что-то: следы от шин или гильзы. Будем добиваться привлечения к ответственности виновных в этом нечеловеческом поступке, — добавила Елена Сундукова.
В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области подтвердили НГС, что проводят проверку по этому случаю.
— По предварительным данным, в действиях стрелявших как минимум усматривается нарушение части 1 статьи 245 УК (санкция: до трех лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей). Если же найдутся квалифицирующие признаки для части 2 той же статьи (например, преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, или несовершеннолетние наблюдали за расправой), то наказание может ужесточиться до 5 лет лишения свободы, а штраф составит от 100 до 300 тысяч рублей, — объяснил НГС юрист Сергей Егоров, специализирующийся на делах о жестоком обращении с животными.
Зоозащитники обращаются с просьбой к тем, кто знает что-то об убитом шарпее или его хозяевах, сообщить информацию на условиях конфиденциальности по телефонам:
В конце октября НГС писал о том, как злобный новосибирец пинком убил миниатюрного пса соседки якобы из-за того, что тот помочился ему на колеса.