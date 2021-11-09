«Стреляли в упор»: в Новосибирске ищут людей на квадроциклах, жестоко убивших шарпея

Спасти собаку не удалось — шарпей скончался в ветеринарной клинике.



— На шее шарпея обнаружили очень большой гнойный абсцесс. Это не является основанием для усыпления собаки, это лечится. Видимо, хозяева животного не нашли на это денег, попытались просто застрелить своего питомца (мы нашли его в наморднике). Однако даже этого не сумели сделать как следует — собака умирала в муках несколько часов. Мы обратились в полицию с требованием возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животным. Тело пока не утилизируем, будем проводить экспертизу (из какого ружья стреляли, что стало причиной смерти и прочее). Сейчас едем на место инцидента с участковым, может, найдем там что-то: следы от шин или гильзы. Будем добиваться привлечения к ответственности виновных в этом нечеловеческом поступке, — добавила Елена Сундукова.

