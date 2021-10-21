«Пнул ее в сердце, она упала замертво»: в Новосибирске соседи повздорили из-за собаки, пометившей колеса машины

Жительница Новосибирска обвинила соседа в том, что тот убил ее собаку из-за помеченных колес. Инцидент произошел 16 октября днем.

Женщина возвращалась с прогулки со своим той-терьером Леликом, когда столкнулась с соседом на крыльце.

— Он начал кричать, что якобы моя собака, у которой порода русский той-терьер, описала его колеса. И ему их не меняют на шиномонтажке из-за того, что они описанные. Я ему ответила, что это не моя собака сделала, — рассказала о конфликте корреспонденту НГС Евгения Барилова. — Он разворачивается и пинает мою собаку, получается, что попадает ей прям по сердцу. Собака подлетает и падает замертво на асфальт. Она сразу же умерла. Я побежала домой, вызвала полицию, а сосед с места скрылся. С меня взяли объяснение. Потом я пошла и написала заявление в полицию.