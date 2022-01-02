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На площади Ленина недалеко от машины ППС пинали человека — это попало на видео

Конфликт между гуляющими горожанами произошел возле снежного городка

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Драка произошла вечером 31 декабря

Драка произошла вечером 31 декабря

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Вечером 31 декабря на площади Ленина между гуляющими горожанами произошла потасовка. Прохожие сняли происходящее на видео.

В полиции ответили, что участники конфликта не писали заявлений и за медицинской помощью не обращались.

— Сотрудниками полиции были установлены участники конфликта 31 декабря в Центральном районе Новосибирска. Заявлений на данный момент по данному факту в полицию не поступало, за медицинской помощью участники конфликта не обращались, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Конфликты, переходящие в драки, между новосибирцами возникают по разным причинам. В декабре в Плющихинском жилмассиве двое мужчин затеяли драку из-за парковки — инцидент также попал на видео.

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дракаплощадь Ленина
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