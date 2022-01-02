На площади Ленина недалеко от машины ППС пинали человека — это попало на видео

Вечером 31 декабря на площади Ленина между гуляющими горожанами произошла потасовка. Прохожие сняли происходящее на видео.
В полиции ответили, что участники конфликта не писали заявлений и за медицинской помощью не обращались.
— Сотрудниками полиции были установлены участники конфликта 31 декабря в Центральном районе Новосибирска. Заявлений на данный момент по данному факту в полицию не поступало, за медицинской помощью участники конфликта не обращались, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Конфликты, переходящие в драки, между новосибирцами возникают по разным причинам. В декабре в Плющихинском жилмассиве двое мужчин затеяли драку из-за парковки — инцидент также попал на видео.