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Самолет до Новосибирска приземлился в Братске — пассажирке стало плохо на борту

После посадки судно продолжило полет

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Самолет провел в Братске почти два часа

Самолет провел в Братске почти два часа

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Самолет до Новосибирска экстренно приземлился в Братске 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, самолет из Магадана в Новосибирск экстренно приземлился в аэропорту города Братска Иркутской области. Это произошло, потому что одной из пассажирок стало плохо.

Борт приземлился в 11:25.

— Женщина госпитализирована в медицинское учреждение Братска. Борт вылетел в 13:02 без замечаний, — сообщили журналисту НГС в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании S7, чтобы узнать подробности инцидента.

В конце прошлой недели самолет из Москвы экстренно приземлился в Толмачёво, потому что одной из пассажирок стало плохо. Ей оказала помощь глава Минздрава Бурятии.

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S7Братскаэропортсамолетэкстренная посадка
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