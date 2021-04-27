Самолет до Новосибирска приземлился в Братске — пассажирке стало плохо на борту

Самолет до Новосибирска экстренно приземлился в Братске
Сегодня,
Борт приземлился в 11:25.
— Женщина госпитализирована в медицинское учреждение Братска. Борт вылетел в 13:02 без замечаний, — сообщили журналисту НГС в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.
НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании S7, чтобы узнать подробности инцидента.
В конце прошлой недели самолет из Москвы экстренно приземлился в Толмачёво, потому что одной из пассажирок стало плохо. Ей оказала помощь глава Минздрава Бурятии.