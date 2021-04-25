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В Ленинском районе «Хендай» сбил женщину на пешеходном переходе — ее увезли в больницу

После столкновения пострадавшая лежала на асфальте — ей помогли сотрудники полиции

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До приезда скорой первую помощь пострадавшей оказали сотрудники полиции

До приезда скорой первую помощь пострадавшей оказали сотрудники полиции

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«Хендай» сбил женщину на Хилокской в Новосибирске

Утром 25 апреля в Ленинском районе Новосибирска на Хилокской улице Hyundai Solaris сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла в 11:20:

— По предварительной информации, мужчина-водитель, двигаясь по Хилокской в сторону Петухова, возле дома по адресу: Хилокская, 1б, совершил наезд на женщину-пешехода в зоне пешеходного перехода. Пострадавшей на вид 60 лет, получила травмы различной степени тяжести, доставлена в медицинское учреждение, — рассказали в полиции.

Водителя доставили в отдел полиции для разбирательства.

Фотографии с места аварии опубликовал паблик АСТ-54 «ВКонтакте». На кадрах видно, что после ДТП женщина лежит на асфальте. По информации сообщества, до приезда скорой первую помощь пострадавшей оказали сотрудники полиции.

Пострадавшая лежала на асфальте

Пострадавшая лежала на асфальте

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Вчера вечером в Новосибирской области нетрезвый водитель сбил 10-летнюю девочку, она умерла в машине скорой. Ребенок ехал по обочине на велосипеде.

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