В Ленинском районе «Хендай» сбил женщину на пешеходном переходе — ее увезли в больницу

Утром 25 апреля в Ленинском районе Новосибирска на Хилокской улице Hyundai Solaris сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла в 11:20:

— По предварительной информации, мужчина-водитель, двигаясь по Хилокской в сторону Петухова, возле дома по адресу: Хилокская, 1б, совершил наезд на женщину-пешехода в зоне пешеходного перехода. Пострадавшей на вид 60 лет, получила травмы различной степени тяжести, доставлена в медицинское учреждение, — рассказали в полиции.