В Ленинском районе «Хендай» сбил женщину на пешеходном переходе — ее увезли в больницу

«Хендай» сбил женщину на Хилокской в Новосибирске
Утром 25 апреля в Ленинском районе Новосибирска на Хилокской улице Hyundai Solaris сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пострадавшую доставили в больницу.
Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла в 11:20:
— По предварительной информации, мужчина-водитель, двигаясь по Хилокской в сторону Петухова, возле дома по адресу: Хилокская, 1б, совершил наезд на женщину-пешехода в зоне пешеходного перехода. Пострадавшей на вид 60 лет, получила травмы различной степени тяжести, доставлена в медицинское учреждение, — рассказали в полиции.
Водителя доставили в отдел полиции для разбирательства.
Фотографии с места аварии опубликовал паблик АСТ-54 «ВКонтакте». На кадрах видно, что после ДТП женщина лежит на асфальте. По информации сообщества, до приезда скорой первую помощь пострадавшей оказали сотрудники полиции.
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