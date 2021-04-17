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В Новосибирске волонтеры объявили срочный сбор на поиски пропавшего на кладбище мужчины

Он нуждается в медпомощи и имеет особенности развития

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Мужчина пропал еще вчера, 16 апреля

Мужчина пропал еще вчера, 16 апреля

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В Новосибирске волонтеры ищут пропавшего на кладбище мужчину

В Новосибирске ведут поиски 59-летнего Владимира Зайченко, который потерялся вчера, 16 апреля, в районе Клещихинского кладбища. Как рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, мужчина в момент пропажи находился со своей семьей на кладбище, где занимался весенней уборкой.

— Он помогал родным, в какой-то момент времени отошел вынести мусор, и его потеряли из виду. Почему эта ситуация так привлекла внимание — человек имеет определенные проблемы со здоровьем, связанные с развитием личности. Он полностью дезориентирован, о себе он может сказать только имя, и то есть проблемы с речью. Окружающие могут даже не понять, что он говорит. Поэтому он всегда находится с родными, они его опекают. А ситуация, в которой он остался один, является для него угрожающей жизнью и здоровью, — пояснила она.

По словам руководителя отряда, заявка на поиски мужчины поступила вчера вечером, после чего волонтеры выехали в район кладбища и расклеили по окрестностям листовки. Так как это не дало результатов, сегодня был объявлен срочный сбор волонтеров — они будут прочесывать городскую и лесную местность.

Волонтеры начнут свой поиск в 12 часов по местному времени

Волонтеры начнут свой поиск в 12 часов по местному времени

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Рост пропавшего Владимира Зайченко — 177 см. У него худощавое телосложение, волосы темно-русые короткие, глаза — серо-голубые. Был одет в темно-синюю куртку, темно-синие джинсы, темные ботинки и черную шапку.

В Оби тем временем продолжаются поиски 6-летнего мальчика. Местные жители переживают, что его могло засосать в коллектор. Момент падения ребенка в воду неподалеку от коллектора видели другие дети. Следователи возбудили дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

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