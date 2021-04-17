В Новосибирске волонтеры объявили срочный сбор на поиски пропавшего на кладбище мужчины

В Новосибирске волонтеры ищут пропавшего на кладбище мужчину
В Новосибирске ведут поиски 59-летнего Владимира Зайченко, который потерялся вчера, 16 апреля, в районе Клещихинского кладбища. Как рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, мужчина в момент пропажи находился со своей семьей на кладбище, где занимался весенней уборкой.
— Он помогал родным, в какой-то момент времени отошел вынести мусор, и его потеряли из виду. Почему эта ситуация так привлекла внимание — человек имеет определенные проблемы со здоровьем, связанные с развитием личности. Он полностью дезориентирован, о себе он может сказать только имя, и то есть проблемы с речью. Окружающие могут даже не понять, что он говорит. Поэтому он всегда находится с родными, они его опекают. А ситуация, в которой он остался один, является для него угрожающей жизнью и здоровью, — пояснила она.
По словам руководителя отряда, заявка на поиски мужчины поступила вчера вечером, после чего волонтеры выехали в район кладбища и расклеили по окрестностям листовки. Так как это не дало результатов, сегодня был объявлен срочный сбор волонтеров — они будут прочесывать городскую и лесную местность.
Рост пропавшего Владимира Зайченко — 177 см. У него худощавое телосложение, волосы темно-русые короткие, глаза — серо-голубые. Был одет в темно-синюю куртку, темно-синие джинсы, темные ботинки и черную шапку.
В Оби тем временем продолжаются поиски 6-летнего мальчика. Местные жители переживают, что его могло засосать в коллектор. Момент падения ребенка в воду неподалеку от коллектора видели другие дети. Следователи возбудили дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».