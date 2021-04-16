После исчезновения 6-летнего мальчика следователи возбудили дело по статье «Убийство»

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после пропажи на реке Власихе 6-летнего Максима Фёдорова. Трагедия произошла вечером 15 апреля . Ребенок побежал за мячом, поскользнулся и упал в воду.

— В ходе доследственной проверки было установлено, что мальчик гулял на улице в городе Обь. Около 18 часов дети стали расходиться, ребенок пошел за мячом, который находился у реки. После этого времени мальчика не видели, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области. — Сегодня в ходе поисковых мероприятий и опроса лиц, контактировавших с ребенком до момента исчезновения, следователь и сотрудники полиции установили, что ребенок зашел в водоем и утонул.