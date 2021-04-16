После исчезновения 6-летнего мальчика следователи возбудили дело по статье «Убийство»

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после пропажи на реке Власихе 6-летнего Максима Фёдорова. Трагедия произошла вечером
— В ходе доследственной проверки было установлено, что мальчик гулял на улице в городе Обь. Около 18 часов дети стали расходиться, ребенок пошел за мячом, который находился у реки. После этого времени мальчика не видели, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области. — Сегодня в ходе поисковых мероприятий и опроса лиц, контактировавших с ребенком до момента исчезновения, следователь и сотрудники полиции установили, что ребенок зашел в водоем и утонул.
Дело возбуждено по
Сейчас пойму реки прочесывают водолазы, тело ребенка не найдено. По словам местных жителей, мальчик из благополучной семьи. Также поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» объявил сбор добровольцев на поиски пропавшего ребенка.
Прокурор города Оби Игорь Власов организовал проверку. Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите и охране прав ребенка, соблюдение мер безопасности при эксплуатации сооружения, оценит действия ответственных за его содержание должностных лиц.
В аварийно-спасательной службе Новосибирской области рассказали, что водолазы работают на месте происшествия с самого утра.
— Тело мальчика пока не найдено, — сообщили в ведомстве.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким мальчика.
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Ранее в новости было указано, что уголовное дело возбуждено по
В сентябре прошлого года в реке Баган села Довольное рядом с пешеходным мостом нашли тела двух мальчиков 2012 и 2013 годов рождения.