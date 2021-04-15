В городе Оби потерялся 6-летний ребенок — жители уверены, что его засосало в трубу

Около трех часов назад в городе Оби Новосибирской области потерялся 6-летний мальчик. Местные жители уверены: его засосало в коллектор. Момент падения ребенка видели другие дети.

Жительница Оби рассказала НГС, что ребенок до сих пор не найден и даже родители не верят, что его найдут.

— Мальчишки говорят, что он потянулся за мячиком, подскользнулся и упал в воду. Насколько это правда — не знаю. Скорее всего его он упал, опрокинулся. Там очень сильное течение, четыре или пять коллекторов. Они ограждены деревянной решеткой. Возможно, что либо его засосало, либо унесло течением. Спасатели ищут вдоль берега. Надели гидроскафандр иди как он там называется. Ногами потыкали, сказали, что засасывает, но больше ничего не делают. В МЧС по Новосибирской области ответили, что не могут прислать водолазов, поскольку они работают в светлое время суток, — рассказала Анастасия Будникова.