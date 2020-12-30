«Я за справедливое общение на дорогах»: таксист, подравшийся с автомобилисткой, рассказал свою версию

Днем 29 декабря в междворовом проезде в микрорайоне Березовая роща случился конфликт между таксистом и автомобилисткой. После общественного резонанса водителя такси заблокировали в приложении сервиса «Ситимобил», и теперь 34-летний Олег не может работать. Хотя мужчина убеждает, что женщина сама спровоцировала его на ссору.

— В «Ситимобиле» я с апреля 2020-го, а в такси — больше года. Мой рейтинг — 4,97 (высший балл — 5). Всё было хорошо до этого случая. Я работал с 7 утра. В 15:30 решил закончить работу — пробки доходили до 9–10 баллов. Взял последний заказ в «Сбере» на Кошурникова. Всё произошло в районе Гоголя, 182. Женщина, на вид 35–40 лет, просто выехала в левый ряд и стала махать, чтобы я ее пропустил. У меня уже были ситуации, когда мне приходилось учить других водителей. Я за справедливое общение на дорогах и сам никогда не нарушаю правила дорожного движения. Я всю жизнь в сфере услуг, дошел до руководящих должностей и умею разговаривать с людьми. Вот и в этот раз я вышел и сказал: ты что, в Японии? Какой пример ты ребенку показываешь? За ее спиной в салоне сидел ребенок, лет семи. Она давай мне «факи» показывать, посылать. Я стукнул по боковому стеклу и собирался уйти, но тут она выскочила из машины и продолжила меня оскорблять. Тогда я попытался ее усадить в машину и дверь закрыть, а она накинулась на меня и лицо исцарапала. Да, зря я ее коснулся. Наверное, был немного на взводе в тот день — до этого пришлось ждать пассажиров, включив «аварийку» и создавая помехи другим участникам движения, вот и отреагировал так. Вот пишут, что мои пассажиры нас разнимали. На самом деле они просто накинулись на меня.