«Я за справедливое общение на дорогах»: таксист, подравшийся с автомобилисткой, рассказал свою версию

Новосибирский таксист рассказал свою версию о причинах драки с автомобилисткой
Днем 29 декабря в междворовом проезде в микрорайоне Березовая роща случился конфликт между таксистом и автомобилисткой. После общественного резонанса водителя такси заблокировали в приложении сервиса «Ситимобил», и теперь 34-летний Олег не может работать. Хотя мужчина убеждает, что женщина сама спровоцировала его на ссору.
— В «Ситимобиле» я с апреля 2020-го, а в такси — больше года. Мой рейтинг — 4,97 (высший балл — 5). Всё было хорошо до этого случая. Я работал с 7 утра. В 15:30 решил закончить работу — пробки доходили до 9–10 баллов. Взял последний заказ в «Сбере» на Кошурникова. Всё произошло в районе Гоголя, 182. Женщина, на вид 35–40 лет, просто выехала в левый ряд и стала махать, чтобы я ее пропустил. У меня уже были ситуации, когда мне приходилось учить других водителей. Я за справедливое общение на дорогах и сам никогда не нарушаю правила дорожного движения. Я всю жизнь в сфере услуг, дошел до руководящих должностей и умею разговаривать с людьми. Вот и в этот раз я вышел и сказал: ты что, в Японии? Какой пример ты ребенку показываешь? За ее спиной в салоне сидел ребенок, лет семи. Она давай мне «факи» показывать, посылать. Я стукнул по боковому стеклу и собирался уйти, но тут она выскочила из машины и продолжила меня оскорблять. Тогда я попытался ее усадить в машину и дверь закрыть, а она накинулась на меня и лицо исцарапала. Да, зря я ее коснулся. Наверное, был немного на взводе в тот день — до этого пришлось ждать пассажиров, включив «аварийку» и создавая помехи другим участникам движения, вот и отреагировал так. Вот пишут, что мои пассажиры нас разнимали. На самом деле они просто накинулись на меня.
Олег рассказал, что его отстранили от работы вечером того же дня. Когда он сможет вернуться к работе — неизвестно:
— Сказали, что всё понимают, но снять блокировку сразу не могут.
Видео инцидента мы публиковали ранее.