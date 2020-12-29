В Новосибирске таксист подрался с автомобилисткой — его отстранили от работы

В Новосибирске таксист подрался с женщиной из-за дороги
Днем 29 декабря во дворах на Берёзовой роще произошел конфликт между таксистом сервиса «Ситимобил» и женщиной-водителем Toyota Corolla Spacio. Очевидцы сняли потасовку на видео.
По словам автора ролика, девушка хотела заехать на парковку и преградила дорогу таксисту. После этого водители вышли из машин и устроили словесную перепалку, которая переросла в драку. В итоге разнимать их пришлось прохожим и пассажиру такси. В автомобиле девушки, утверждают очевидцы, находился маленький ребенок.
В полиции НГС сообщили, что обращений по этому поводу не было. В пресс-службе сервиса «Ситимобил» факт конфликта подтвердили:
— Мы с большим вниманием относимся к любым инцидентам, в которых участвуют машины с брендингом нашего сервиса. Мы начали разбираться в ситуации, как только в Сети появилась информация об этом. Служба поддержки оперативно реагирует на все жалобы пассажиров и предпринимает действия для их решения. В данный момент мы разбираемся в случившемся: водитель был сразу заблокирован, служба поддержки связалась с пострадавшей стороной и следит за развитием ситуации. Также «Ситимобил» окажет всё необходимое содействие для расследования.
Водители такси зачастую становятся участниками криминальной хроники. В декабре на Первомайке пьяные подростки избили женщину-таксиста. Мы писали, что известно про эту банду.