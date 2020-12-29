В Новосибирске таксист подрался с автомобилисткой — его отстранили от работы

— Мы с большим вниманием относимся к любым инцидентам, в которых участвуют машины с брендингом нашего сервиса. Мы начали разбираться в ситуации, как только в Сети появилась информация об этом. Служба поддержки оперативно реагирует на все жалобы пассажиров и предпринимает действия для их решения. В данный момент мы разбираемся в случившемся: водитель был сразу заблокирован, служба поддержки связалась с пострадавшей стороной и следит за развитием ситуации. Также «Ситимобил» окажет всё необходимое содействие для расследования.