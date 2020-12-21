В Дзержинском районе водитель такси влетел в коммунальную яму и бросил там машину

Пьяный таксист влетел в яму в Новосибирске
Ночью
Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», водитель был пьян. Мужчина двигался по улице
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска сообщили, что водитель с места аварии скрылся, поэтому пока невозможно установить, был ли он пьян.
— Водитель данного автомобиля в пешем порядке скрылся с места ДТП до приезда сотрудников дорожно-патрульной службы. На данный момент ведется розыск данного водителя, — сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.