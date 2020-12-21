21 декабря понедельник
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 5/10
usd 73.32
eur 89.83
Тема дняНайден Cadillac пропавшей семьи. Что внутри авто?

Все новости

Все новости

В Дзержинском районе водитель такси влетел в коммунальную яму и бросил там машину

Сейчас его ищут сотрудники ГИБДД

1 194
9Обсудить

Поделиться

У машины поврежден бампер, сам водитель, по словам очевидцев, не пострадал&nbsp;

У машины поврежден бампер, сам водитель, по словам очевидцев, не пострадал 

Поделиться

Пьяный таксист влетел в яму в Новосибирске

Ночью 21 декабря автомобиль такси влетел в яму коммунальщиков в Дзержинском районе Новосибирска. Водитель бросил машину и скрылся с места аварии, сейчас его ищет ГИБДД.

Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», водитель был пьян. Мужчина двигался по улице 25 лет Октября со стороны Народной в сторону Авиастроителей. На участке, где проводят ремонтные работы, водитель на скорости выехал на встречную полосу, протаранил бетонный блок и повис на нем.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска сообщили, что водитель с места аварии скрылся, поэтому пока невозможно установить, был ли он пьян.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Водитель данного автомобиля в пешем порядке скрылся с места ДТП до приезда сотрудников дорожно-патрульной службы. На данный момент ведется розыск данного водителя, — сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ГИБДДДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...