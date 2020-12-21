В Дзержинском районе водитель такси влетел в коммунальную яму и бросил там машину

Ночью 21 декабря автомобиль такси влетел в яму коммунальщиков в Дзержинском районе Новосибирска. Водитель бросил машину и скрылся с места аварии, сейчас его ищет ГИБДД.

Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», водитель был пьян. Мужчина двигался по улице 25 лет Октября со стороны Народной в сторону Авиастроителей. На участке, где проводят ремонтные работы, водитель на скорости выехал на встречную полосу, протаранил бетонный блок и повис на нем.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска сообщили, что водитель с места аварии скрылся, поэтому пока невозможно установить, был ли он пьян.