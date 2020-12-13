13 декабря воскресенье
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 3/10
usd 73.12
eur 88.77

Все новости

Все новости

Пьяный подросток устроил ДТП в Первомайском районе — пострадала трехлетняя девочка

Ребенка доставили в больницу с травмой головы

9 059
75Обсудить

Поделиться

Парень не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными автомобилями

Парень не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными автомобилями

Поделиться

Трехлетняя девочка пострадала в ДТП, которое спровоцировал пьяный подросток

Сегодня, 13 декабря, пьяный подросток спровоцировал в Первомайском районе ДТП, в котором пострадала трехлетняя девочка.

Авария произошла около 10:30. 17-летний водитель Volkswagen Polo, находясь в алкогольном опьянении, ехал по улице Первомайской со стороны Перова в сторону Пожарского. У дома 204 по улице Первомайской он не справился с управлением и столкнулся с автомобилями Renault Kaptur и KIA Sportage, которые двигались во встречном направлении.

— В результате ДТП трехлетняя пассажирка KIA Sportage доставлена в больницу с травмой головы, — сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД, устанавливает все обстоятельства происшествия.

А сегодня рано утром на улице Некрасова водитель-бесправник на «Субару», также нетрезвый, столкнулся с двумя машинами, в том числе такси — пассажир автомобиля получил травмы.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ20
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

ДТППервомайский районпострадавшие
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (75)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...