Пьяный подросток устроил ДТП в Первомайском районе — пострадала трехлетняя девочка

Сегодня, 13 декабря, пьяный подросток спровоцировал в Первомайском районе ДТП, в котором пострадала трехлетняя девочка.



Авария произошла около 10:30. 17-летний водитель Volkswagen Polo, находясь в алкогольном опьянении, ехал по улице Первомайской со стороны Перова в сторону Пожарского. У дома 204 по улице Первомайской он не справился с управлением и столкнулся с автомобилями Renault Kaptur и KIA Sportage, которые двигались во встречном направлении.

— В результате ДТП трехлетняя пассажирка KIA Sportage доставлена в больницу с травмой головы, — сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.