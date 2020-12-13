На Некрасова пьяный водитель-бесправник на «Субару» столкнулся с двумя машинами, в том числе такси

Пассажир «Субару» получил травмы в ДТП на Некрасова в Новосибирске
Утром в воскресенье,
Авария произошла около 05:20. Водитель 1990 года рождения на автомобиле Subaru Legacy B4 ехал по улице Некрасова со стороны Семьи Шамшиных в сторону Ипподромской. У дома
— В результате пассажир «Субару» с переломом позвоночника и травмой головы доставлен в больницу. Водитель этого автомобиля не имел водительского удостоверения, у него установлено алкогольное опьянение, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
В начале декабря в Новосибирске произошло тройное ДТП, и водитель одного из автомобилей также был нетрезв — по словам очевидцев, от него исходил стойкий запах алкоголя.