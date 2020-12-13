На Некрасова пьяный водитель-бесправник на «Субару» столкнулся с двумя машинами, в том числе такси

Утром в воскресенье, 13 декабря , на улице Некрасова в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал пассажир «Субару» — автомобиль смяло от столкновения с легковушкой и припаркованной машиной.



Авария произошла около 05:20. Водитель 1990 года рождения на автомобиле Subaru Legacy B4 ехал по улице Некрасова со стороны Семьи Шамшиных в сторону Ипподромской. У дома № 90 по Ольги Жилиной он столкнулся с KIA Rio (по словам очевидцев — брендированным автомобилем сервиса вызова такси «Ситимобил»), который ехал по улице Ольги Жилиной со стороны Гоголя в сторону Демьяна Бедного. После этого Subaru столкнулся с Opel Corsa, припаркованным у края проезжей части, и Opel отбросило на Renault Sandero, также припаркованный неподалеку.