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На Некрасова пьяный водитель-бесправник на «Субару» столкнулся с двумя машинами, в том числе такси

Пассажир автомобиля получил травмы

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Автомобиль получил серьезные повреждения&nbsp;— его сильно смяло от столкновений с другими машинами

Автомобиль получил серьезные повреждения — его сильно смяло от столкновений с другими машинами

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Пассажир «Субару» получил травмы в ДТП на Некрасова в Новосибирске

Утром в воскресенье, 13 декабря, на улице Некрасова в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал пассажир «Субару» — автомобиль смяло от столкновения с легковушкой и припаркованной машиной.

Авария произошла около 05:20. Водитель 1990 года рождения на автомобиле Subaru Legacy B4 ехал по улице Некрасова со стороны Семьи Шамшиных в сторону Ипподромской. У дома № 90 по Ольги Жилиной он столкнулся с KIA Rio (по словам очевидцев — брендированным автомобилем сервиса вызова такси «Ситимобил»), который ехал по улице Ольги Жилиной со стороны Гоголя в сторону Демьяна Бедного. После этого Subaru столкнулся с Opel Corsa, припаркованным у края проезжей части, и Opel отбросило на Renault Sandero, также припаркованный неподалеку.

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— В результате пассажир «Субару» с переломом позвоночника и травмой головы доставлен в больницу. Водитель этого автомобиля не имел водительского удостоверения, у него установлено алкогольное опьянение, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В начале декабря в Новосибирске произошло тройное ДТП, и водитель одного из автомобилей также был нетрезв — по словам очевидцев, от него исходил стойкий запах алкоголя.

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ДТПЦентральный районпострадавшийСубару
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