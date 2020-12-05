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Тема дняДва человека погибли в ДТП

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Гнал по встречке: в Октябрьском районе Новосибирска произошло тройное ДТП

По словам очевидцев, один из водителей был пьян

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В ДТП обошлось без пострадавших&nbsp;

В ДТП обошлось без пострадавших 

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Тройное ДТП с участием автобуса в Октябрьском районе Новосибирска

Сегодня ночью, 5 декабря, на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска произошло тройное ДТП — столкнулись Honda Fit, автобус и Toyota Ipsum.

— ДТП без пострадавших, был оформлен материальный ущерб, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе городской ГИБДД.

По словам очевидцев аварии, от водителя Honda исходил стойкий запах алкоголя.

В больницу никто из участников ДТП не обращался&nbsp;

В больницу никто из участников ДТП не обращался 

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— Я этого неадеквата несколько раз за ночь видел, — рассказал корреспонденту НГС житель Новосибирска Андрей. — Он просто гнал как сумасшедший по дороге, водителям приходилось уворачиваться от него. Парень явно был не в себе, так вести себя на дороге.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Сегодня в 08:30 на трассе в Новосибирском районе, недалеко от остановки «Совхоз Толмачёвский», 32-летний водитель Hyundai въехал в столб линии электропередачи. Погибли два человека, еще двое пострадали. Их личности еще не установлены.

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