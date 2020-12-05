Гнал по встречке: в Октябрьском районе Новосибирска произошло тройное ДТП

— Я этого неадеквата несколько раз за ночь видел, — рассказал корреспонденту НГС житель Новосибирска Андрей. — Он просто гнал как сумасшедший по дороге, водителям приходилось уворачиваться от него. Парень явно был не в себе, так вести себя на дороге.