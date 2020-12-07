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Поезд сбил мужчину на перегоне станций Обь — Чик

Погибший шел по железнодорожному пути

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Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего

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Поезд сбил насмерть мужчину в Новосибирской области

В воскресенье, 6 декабря, машинист электропоезда «Новосибирск — Чулым» насмерть сбил мужчину на перегоне станций Обь — Чик.

Инцидент, по данным пресс-службы полиции на транспорте, произошел примерно в 7 часов утра.

— Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что мужчина шел от остановочной платформы 3307-й километр в сторону станции Чик в колее железнодорожного пути спиной к поезду. Машинист подал предупредительные сигналы, затем применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм неизвестный скончался на месте, — сообщили в ведомстве.

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Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего. Его приметы: на вид 30–40 лет, рост 170–175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные средней длины. Одет в черную пуховую куртку, темно-синюю спортивную кофту с полосками синего цвета на рукавах, серые джинсы, полосатую футболку.

Всех, кому что-либо известно о личности погибшего, сотрудники транспортной полиции просят обратиться в дежурную часть ЛО МВД России на станции Новосибирск: (383) 229-34-00, (383) 229-34-30.

В ноябре в Советском районе электропоезд насмерть сбил мужчину. Несчастный случай произошел в семь часов вечера вблизи остановочной платформы Обское море на перегоне станций Сеятель — Бердск.

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ЖДМВДполиция
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