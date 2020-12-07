Поезд сбил мужчину на перегоне станций Обь — Чик

Поезд сбил насмерть мужчину в Новосибирской области
В воскресенье, 6 декабря, машинист электропоезда «
Инцидент, по данным пресс-службы полиции на транспорте, произошел примерно в
— Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что мужчина шел от остановочной платформы
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего. Его приметы: на вид
Всех, кому что-либо известно о личности погибшего, сотрудники транспортной полиции просят обратиться в дежурную часть ЛО МВД России на станции Новосибирск:
В ноябре в Советском районе электропоезд насмерть сбил мужчину. Несчастный случай произошел в семь часов вечера вблизи остановочной платформы Обское море на перегоне станций