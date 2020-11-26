В Академгородке поезд насмерть сбил неизвестного мужчину
Вчера, 25 ноября, в Советском районе электропоезд насмерть сбил мужчину. Несчастный случай произошел в 19 часов вечера вблизи остановочной платформы Обское море на перегоне станций Сеятель — Бердск.
Как сообщают в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО, сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают личность погибшего. Известно, что мужчине на вид
— Был одет в черные кожаные демисезонные полуботинки, черные брюки, розовую рубашку, темно-синий пиджак, коричневый клетчатый шарф, черную утепленную болоньевую куртку, — говорится в сообщении управления.
Всех, кому что-либо известно о личности погибшего, сотрудники транспортной полиции просят обратиться в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская:
Под Новосибирском недалеко от железнодорожной станции Аэрофлот города Оби ночью поезд сбил человека. По предварительным данным, мужчина выжил, но получил серьезные травмы.