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В Академгородке поезд насмерть сбил неизвестного мужчину

Несчастный случай произошел недалеко от платформы Обское море

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Погибшему мужчине на вид было <nobr class="_">45–55</nobr> лет

Погибшему мужчине на вид было 45–55 лет

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В Академгородке поезд насмерть сбил неизвестного мужчину

Вчера, 25 ноября, в Советском районе электропоезд насмерть сбил мужчину. Несчастный случай произошел в 19 часов вечера вблизи остановочной платформы Обское море на перегоне станций Сеятель — Бердск.

Как сообщают в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО, сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают личность погибшего. Известно, что мужчине на вид 45–55 лет, у него среднее телосложение и рост 175–180 сантиметров, носил усы с проседью.

— Был одет в черные кожаные демисезонные полуботинки, черные брюки, розовую рубашку, темно-синий пиджак, коричневый клетчатый шарф, черную утепленную болоньевую куртку, — говорится в сообщении управления.

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Всех, кому что-либо известно о личности погибшего, сотрудники транспортной полиции просят обратиться в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская: 8 (383) 338-24-61.

Под Новосибирском недалеко от железнодорожной станции Аэрофлот города Оби ночью поезд сбил человека. По предварительным данным, мужчина выжил, но получил серьезные травмы.

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несчастный случайсмертьэлектропоезд
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