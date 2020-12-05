Водитель спас новосибирца, пытавшегося спрыгнуть с Димитровского моста

Сегодня, 5 декабря, в 8 утра водитель заметил мужчину, стоящего на Димитровском мосту с обратной стороны перил — очевидец остановился, вызвал спасателей и удерживал мужчину от падения до приезда спецслужб, разговаривая с ним.



— Спасатели МАСС прибыли на место происшествия уже через 4 минуты. К тому времени мужчина самостоятельно перелез через ограждения моста. Свои данные и мотивы поступка он назвать отказался. Спасатели сопроводили мужчину в свой автомобиль и дождались приезда сотрудников отдела полиции и бригады врачей скорой помощи, — рассказали в муниципально-аварийной спасательной службе.