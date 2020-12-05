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Водитель спас новосибирца, пытавшегося спрыгнуть с Димитровского моста

Мужчина разговаривал с новосибирцем до приезда спасателей

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Мужчина пытался спрыгнуть с моста&nbsp;

Мужчина пытался спрыгнуть с моста 

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Водитель спас мужчину на Димитровском мосту в Новосибирске

Сегодня, 5 декабря, в 8 утра водитель заметил мужчину, стоящего на Димитровском мосту с обратной стороны перил — очевидец остановился, вызвал спасателей и удерживал мужчину от падения до приезда спецслужб, разговаривая с ним.

— Спасатели МАСС прибыли на место происшествия уже через 4 минуты. К тому времени мужчина самостоятельно перелез через ограждения моста. Свои данные и мотивы поступка он назвать отказался. Спасатели сопроводили мужчину в свой автомобиль и дождались приезда сотрудников отдела полиции и бригады врачей скорой помощи, — рассказали в муниципально-аварийной спасательной службе.

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В пресс-службе ГУ МВД подтвердили информацию о происшествии и добавили, что после беседы с сотрудниками ППС мужчина, пытавшийся свести счёты с жизнью, был доставлен в специализированное медицинское учреждение.

Вечером 25 ноября под Октябрьским мостом в Новосибирске обнаружили тело 18-летнего студента факультета мобильной связи и мультимедиа (МРМ) СибГУТИ (Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики). По предварительным данным, первокурсник покончил с собой. Родственники рассказали, что именно могло его подтолкнуть к этому шагу.

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МАССспасателисуицид
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