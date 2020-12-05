Водитель спас новосибирца, пытавшегося спрыгнуть с Димитровского моста

Водитель спас мужчину на Димитровском мосту в Новосибирске
Сегодня, 5 декабря, в 8 утра водитель заметил мужчину, стоящего на Димитровском мосту с обратной стороны перил — очевидец остановился, вызвал спасателей и удерживал мужчину от падения до приезда спецслужб, разговаривая с ним.
— Спасатели МАСС прибыли на место происшествия уже через 4 минуты. К тому времени мужчина самостоятельно перелез через ограждения моста. Свои данные и мотивы поступка он назвать отказался. Спасатели сопроводили мужчину в свой автомобиль и дождались приезда сотрудников отдела полиции и бригады врачей скорой помощи, — рассказали в муниципально-аварийной спасательной службе.
В пресс-службе ГУ МВД подтвердили информацию о происшествии и добавили, что после беседы с сотрудниками ППС мужчина, пытавшийся свести счёты с жизнью, был доставлен в специализированное медицинское учреждение.
Вечером 25 ноября под Октябрьским мостом в Новосибирске обнаружили тело 18-летнего студента факультета мобильной связи и мультимедиа (МРМ) СибГУТИ (Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики). По предварительным данным, первокурсник покончил с собой. Родственники рассказали, что именно могло его подтолкнуть к этому шагу.