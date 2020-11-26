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«Всё к этому и шло»: родственники рассказали о возможной причине суицида 18-летнего студента СибГУТИ

Тело первокурсника нашли под Октябрьским мостом

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Перед гибелью Тимофей несколько дней не выходил на связь с родными

Перед гибелью Тимофей несколько дней не выходил на связь с родными

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Первокурсник СибГУТИ мог покончить с собой из-за затяжной депрессии

Вечером 25 ноября под Октябрьским мостом в Новосибирске обнаружили тело 18-летнего студента факультета мобильной связи и мультимедиа (МРМ) СибГУТИ (Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики). По предварительным данным, первокурсник покончил с собой. Родственники рассказали, что именно могло его подтолкнуть к этому шагу.

На связь с родными Тимофей прекратил выходить несколько дней назад — не приехал на запланированную встречу со старшим братом и перестал отвечать на телефонные звонки.

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— Сначала искали его своими силами, — рассказывает родственник погибшего студента. — Мало ли, что могло случиться. Потом я уже поехал в полицию. Только написал заявление, как мне позвонил следователь и рассказал, что нашли тело... Хотя ничего не предвещало. Обычно люди кончают жизнь самоубийством из-за отношений либо из-за проблем с деньгами или друзьями. А тут — всё хорошо.

18-летний Тимофей переехал в Новосибирск из Железногорска, как и его старший брат в свое время. Поступил в институт, чтобы «закрепиться в городе». Хотя учиться ему не особо нравилось.

— Он был спокойным, мыслил всегда достаточно трезво, всё было в порядке, — объясняет Максим (имя изменено по его просьбе), еще один брат Тимофея. — Он не был сверхобщительным, обычный подросток, каким был и я сам. При звонках и встречах всё нормально было.

Отношения с однокурсниками, со слов родных, были хорошими, новые знакомства студент заводил спокойно:

— Его никто не заставлял учиться. Это было общее решение, в первую очередь — его решение. Просто какое-то время поучиться, сколько сам захочет, чтобы потом уже понять, что ему самому нравится. Ну и идти дальше.

Месяц назад Тимофей расстался с девушкой — но, как подчеркивает брат, по своей инициативе. Помимо учебы, Тимофей работал официантом в образовательном центре.

— Проблем с деньгами тоже не было, — недоумевает Максим. — Он всегда мог обратиться ко мне или к родителям, знал, что ему всегда помогут. Деньги у него были всегда. Не было необходимости где-то их искать, какие-то кредиты брать и прочее.

При близких Тимофей вел себя как обычно, спокойно, всё время повторял, что у него всё хорошо. Именно поэтому семья сначала не верила в произошедшее, но после небольшого расследования им пришлось смириться с тем, что это не несчастный случай, а именно суицид.

— Он это сделал, скорее всего, сам. Всё к этому и шло. Оказывается, у Тимофея была затяжная депрессия, просто нам он это не показывал. Объективной причины не было. Просто была депрессия, которую он скрывал, — добавляет Максим.

В ноябре страшная трагедия произошла в Кольцово — 10-летняя девочка умерла во время прямого эфира в соцсетях. Сейчас рассматриваются две версии произошедшего — суицид и несчастный случай.

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Вместе с психологом мы составили список из 6 признаков, которые помогут заподозрить депрессию и склонность к суициду у ребенка. Важно прочитать и другой текст — о том, почему подростки замыкаются, врут и хамят. Мы разобрали с экспертом 7 самых опасных ситуаций.

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самоубийствосуицид
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