«Всё к этому и шло»: родственники рассказали о возможной причине суицида 18-летнего студента СибГУТИ

— Сначала искали его своими силами, — рассказывает родственник погибшего студента. — Мало ли, что могло случиться. Потом я уже поехал в полицию. Только написал заявление, как мне позвонил следователь и рассказал, что нашли тело... Хотя ничего не предвещало. Обычно люди кончают жизнь самоубийством из-за отношений либо из-за проблем с деньгами или друзьями. А тут — всё хорошо.

18-летний Тимофей переехал в Новосибирск из Железногорска, как и его старший брат в свое время. Поступил в институт, чтобы «закрепиться в городе». Хотя учиться ему не особо нравилось.

— Он был спокойным, мыслил всегда достаточно трезво, всё было в порядке, — объясняет Максим (имя изменено по его просьбе), еще один брат Тимофея. — Он не был сверхобщительным, обычный подросток, каким был и я сам. При звонках и встречах всё нормально было.

Отношения с однокурсниками, со слов родных, были хорошими, новые знакомства студент заводил спокойно:



— Его никто не заставлял учиться. Это было общее решение, в первую очередь — его решение. Просто какое-то время поучиться, сколько сам захочет, чтобы потом уже понять, что ему самому нравится. Ну и идти дальше.