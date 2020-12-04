4 декабря пятница
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 4/10
usd 75.20
eur 91.19
Тема дняНовосибирцы скупают чагу и барсучий жир. Зачем?

Все новости

Все новости

В Новосибирске произошел сбой в работе постаматов. Дверцы открывались сами собой — внутри были посылки

Посылки новосибирцев атаковали хакеры

3 714
26Обсудить

Поделиться

Автомат стал самопроизвольно открывать ячейки, многие из которых были с посылками

Автомат стал самопроизвольно открывать ячейки, многие из которых были с посылками

Поделиться

Произошел сбой в работе постаматов PickPoint в Новосибирске

4 декабря произошел сбой в работе постамата PickPoint, расположенного в ТРЦ «Сан Сити». Автомат стал самопроизвольно открывать ячейки, многие из которых были с посылками.

На табло вышла информация о технической ошибке

На табло вышла информация о технической ошибке

Поделиться

В компании подтвердили технический сбой и уточнили, что это происки хакеров.

— Сегодня в 15:30 по Москве зафиксирован технический сбой в работе нескольких сетей постаматов разных компаний. По предварительной информации, причиной этого инцидента стала кибератака на сети провайдеров доступа в интернет. Вместе с партнерами мы делаем всё возможное для ликвидации текущей ситуации. Мы надеемся, что вследствие оперативных решений и принятых нами мер никаких негативных последствий не будет. Далее мы сделаем всё необходимое и разработаем комплекс решений, для того чтобы подобные инциденты не могли повториться впредь. Устранение текущей ситуации займет не более нескольких часов. Каждое обращение по возникшему инциденту будет разбираться индивидуально после устранения сбоя, — сообщили в PickPoint.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Причиной происшествия стала атака хакеров&nbsp;

Причиной происшествия стала атака хакеров 

Поделиться

Проблема еще не решена, но в компании пообещали устранить неполадки в ближайшие несколько часов

Проблема еще не решена, но в компании пообещали устранить неполадки в ближайшие несколько часов

Поделиться

Ячейки, многие из которых были с посылками, открывались самопроизвольно

Ячейки, многие из которых были с посылками, открывались самопроизвольно

Поделиться

Ранее в «Почте России» объяснили, что делать, если посылка «похудела» в пути.

По теме (7)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

PickPointпостамат
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (26)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...