В Новосибирске произошел сбой в работе постаматов. Дверцы открывались сами собой — внутри были посылки

В компании подтвердили технический сбой и уточнили, что это происки хакеров.

— Сегодня в 15:30 по Москве зафиксирован технический сбой в работе нескольких сетей постаматов разных компаний. По предварительной информации, причиной этого инцидента стала кибератака на сети провайдеров доступа в интернет. Вместе с партнерами мы делаем всё возможное для ликвидации текущей ситуации. Мы надеемся, что вследствие оперативных решений и принятых нами мер никаких негативных последствий не будет. Далее мы сделаем всё необходимое и разработаем комплекс решений, для того чтобы подобные инциденты не могли повториться впредь. Устранение текущей ситуации займет не более нескольких часов. Каждое обращение по возникшему инциденту будет разбираться индивидуально после устранения сбоя, — сообщили в PickPoint.