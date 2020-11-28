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Жители поселка под Новосибирском весь день сидят без света

Когда включат освещение — неизвестно

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Жители переживают, что скоро сядут телефоны и они не смогут даже позвонить

Жители переживают, что скоро сядут телефоны и они не смогут даже позвонить

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Около полудня 28 ноября в поселке Каменка под Новосибирском отключили энергоснабжение. Света нет уже несколько часов. По словам местных жителей, подобные аварийные отключения электроэнергии в их поселке — не редкость:

— Постоянные отключения электроэнергии. Сегодня с 11 утра без электричества. Микрорайон Олимпийской славы, две 16-этажки (ЖК «Скандинавия». — Прим. ред.), половина жильцов с маленькими детьми, ни света, ни воды, ни отопления. Как в XVIII веке. Зима только началась. Думаем, что покупать — свечи или дрова, чтобы костер в квартирах разводить.

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В Единой дежурно-диспетчерской службе подтвердили факт аварии, но почему она случилась и когда будет устранена — сообщить затруднились:

— Аварийное отключение. Нельзя сказать, на сколько. Пока не найдут и не устранят причину.

На момент публикации освещение в поселке Каменка не восстановили.

Ранее в мэрии Новосибирска рассказали, сколько в городе улиц без освещения.

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аварияосвещениеЖКХ
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