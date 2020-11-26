В мэрии Новосибирска рассказали, сколько в городе улиц без освещения

Мэрия Новосибирска пересчитала улицы города, на которых нет фонарей, и рассказала, где проведут освещение уже в этом году.

— Линии наружного освещения отсутствуют на 285 улицах. Это связано с недостатком бюджетного финансирования и технической возможности, — объяснили причину проблемы в мэрии.

В мэрии также рассказали, что в план работ МБУ «ГЦОДД» по устройству линии наружного освещения в первую очередь включены объекты, входящие в наказы избирателей депутатам Совета депутатов VI созыва города Новосибирска, выполнение которых является первоочередной задачей:

