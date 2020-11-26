В мэрии Новосибирска рассказали, сколько в городе улиц без освещения

До конца 2020 года появится освещение на 25 участках в Новосибирске
Мэрия Новосибирска пересчитала улицы города, на которых нет фонарей, и рассказала, где проведут освещение уже в этом году.
— Линии наружного освещения отсутствуют на 285 улицах. Это связано с недостатком бюджетного финансирования и технической возможности, — объяснили причину проблемы в мэрии.
В мэрии также рассказали, что в план работ МБУ «ГЦОДД» по устройству линии наружного освещения в первую очередь включены объекты, входящие в наказы избирателей депутатам Совета депутатов VI созыва города Новосибирска, выполнение которых является первоочередной задачей:
— Согласно «Плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2020 год» силами МБУ «ГЦОДД» предусмотрено выполнение работ по устройству наружного освещения на 25 объектах.
Например, сейчас идут работы на улице Балтийской в Советском районе — там никогда не было фонарей.
— В настоящее время силами муниципального бюджетного учреждения «Городской центр организации дорожного движения» ведутся работы по строительству и вводу в эксплуатацию линии наружного освещения по улице Балтийской в рамках наказа депутата горсовета, — прокомментировали ситуацию в пресс-центре мэрии Новосибирска журналисту НГС.
Сейчас на объекте завершены строительно-монтажные работы и ведутся работы по вводу в эксплуатацию указанной линии наружного освещения.
— Направлены необходимые документы в сетевую организацию ФГУП «УЭВ». После получения всех разрешительных документов будет заключен договор энергоснабжения с АО «Новосибирскэнергосбыт» и осуществлено подключение электроснабжения линии наружного освещения, — уточнили в мэрии.
Мы нанесли на карту все 25 участков, где до конца 2020 года должно появиться освещение.
В мэрии добавили, что срок выполнения работ на улицах может быть увеличен в случае ухудшения ситуации с ковидом и уменьшения в связи с этим числа рабочих.
— На сегодня формируется перечень предложений жителей по устройству наружного освещения на 2021–2025 годы — как по новым объектам, так и по модернизации уже существующих, — уточнили в мэрии.
Ранее новосибирцы жаловались на плохое освещение в Первомайском сквере.