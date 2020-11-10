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Пожарным пришлось подниматься на 24-й этаж: в новосибирской высотке вспыхнула ванная комната

Специалистам удалось справиться с огнем за несколько минут

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На пожаре работал 21 человек

На пожаре работал 21 человек

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В новосибирской высотке ночью вспыхнула ванная комната

В Новосибирске сегодня ночью пришлось спасать жителей 27-этажки в Октябрьском районе. Огонь вспыхнул в ванной комнате в квартире на 24-м этаже около 21:45.

— Произошло возгорание в жилом 27-этажном доме. В результате пожара в квартире на 24-м этаже огнем поврежден потолок в ванной комнате. Ликвидация пожара — в 21:52. На ликвидацию пожара привлекались 6 единиц техники и 21 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В пожаре, к счастью, никто из людей не пострадал.

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Вы стали очевидцем этого происшествия? Присылайте свои фото и видео дежурному корреспонденту.

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В прошедшее воскресенье в Новосибирске загорелся частный дом в Волочаевском переулке. В доме находились газовые баллоны, которые могли взорваться, также огонь мог перекинуться на соседние здания.

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