Пожарным пришлось подниматься на 24-й этаж: в новосибирской высотке вспыхнула ванная комната

В Новосибирске сегодня ночью пришлось спасать жителей 27-этажки в Октябрьском районе. Огонь вспыхнул в ванной комнате в квартире на 24-м этаже около 21:45.

— Произошло возгорание в жилом 27-этажном доме. В результате пожара в квартире на 24-м этаже огнем поврежден потолок в ванной комнате. Ликвидация пожара — в 21:52. На ликвидацию пожара привлекались 6 единиц техники и 21 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В пожаре, к счастью, никто из людей не пострадал.