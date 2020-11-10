Пожарным пришлось подниматься на 24-й этаж: в новосибирской высотке вспыхнула ванная комната

В новосибирской высотке ночью вспыхнула ванная комната
В Новосибирске сегодня ночью пришлось спасать жителей
— Произошло возгорание в жилом
В пожаре, к счастью, никто из людей не пострадал.
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В прошедшее воскресенье в Новосибирске загорелся частный дом в Волочаевском переулке. В доме находились газовые баллоны, которые могли взорваться, также огонь мог перекинуться на соседние здания.