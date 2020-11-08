Пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов на Волочаевском переулке

В Новосибирске загорелся частный дом на Волочаевском переулке. Пожар начался сегодня, 8 ноября, в 14:38. В доме находились газовые баллоны, которые могли взорваться, также огонь мог перекинуться на соседние здания.

— Частный дом из бруса, а также пристроенная веранда — горели открытым огнем. Из горящего дома были эвакуированы четыре баллона с газом, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В 15:02 пожар локализовали, сейчас пожарные завершают работы на месте происшествия. Среди людей пострадавших нет.