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Пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов на Волочаевском переулке

Они вынесли их из огня

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Огонь мог перекинуться на другие жилые дома

Огонь мог перекинуться на другие жилые дома

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В Новосибирске пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов

В Новосибирске загорелся частный дом на Волочаевском переулке. Пожар начался сегодня, 8 ноября, в 14:38. В доме находились газовые баллоны, которые могли взорваться, также огонь мог перекинуться на соседние здания.

— Частный дом из бруса, а также пристроенная веранда — горели открытым огнем. Из горящего дома были эвакуированы четыре баллона с газом, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В 15:02 пожар локализовали, сейчас пожарные завершают работы на месте происшествия. Среди людей пострадавших нет.

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Локализовать огонь удалось меньше чем за полчаса

Локализовать огонь удалось меньше чем за полчаса

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На прошлой неделе в Каргате Новосибирской области на пожаре погибли пять человек — трое детей и двое взрослых. Мы узнали, что известно о семье, в которой произошла эта трагедия.

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