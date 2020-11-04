В Заельцовском районе столкнулись два автомобиля такси — очевидцы говорят о пострадавшей

На Краснояровском шоссе столкнулись два такси
Ночью в среду,
Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло на пересечении Краснояровского шоссе и улицы Кубовой. От удара одна из машин лишилась передней части, а вторая отлетела в металлический забор.
Очевидцы сообщили о пострадавшей женщине, но в полиции эту информацию не подтвердили.
— Факт ДТП был, сотрудник выезжал на оформление, но в связи с тем, что никто в медицинское учреждение после этого не обратился, пострадавший не установлен. Материальный ущерб зафиксирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В середине октября водитель «Яндекс.Такси» сбил женщину, а затем ушел с места аварии.