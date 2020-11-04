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В Заельцовском районе столкнулись два автомобиля такси — очевидцы говорят о пострадавшей

На месте работали медики

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Один из автомобилей отлетел в железный забор

Один из автомобилей отлетел в железный забор

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На Краснояровском шоссе столкнулись два такси

Ночью в среду, 4 ноября, в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля такси.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло на пересечении Краснояровского шоссе и улицы Кубовой. От удара одна из машин лишилась передней части, а вторая отлетела в металлический забор.

Очевидцы сообщили о пострадавшей женщине, но в полиции эту информацию не подтвердили.

— Факт ДТП был, сотрудник выезжал на оформление, но в связи с тем, что никто в медицинское учреждение после этого не обратился, пострадавший не установлен. Материальный ущерб зафиксирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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В середине октября водитель «Яндекс.Такси» сбил женщину, а затем ушел с места аварии.

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«Яндекс.Такси»ДТПДТП с пострадавшими
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