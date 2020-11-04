В Заельцовском районе столкнулись два автомобиля такси — очевидцы говорят о пострадавшей

Ночью в среду, 4 ноября , в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля такси.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло на пересечении Краснояровского шоссе и улицы Кубовой. От удара одна из машин лишилась передней части, а вторая отлетела в металлический забор.

Очевидцы сообщили о пострадавшей женщине, но в полиции эту информацию не подтвердили.

— Факт ДТП был, сотрудник выезжал на оформление, но в связи с тем, что никто в медицинское учреждение после этого не обратился, пострадавший не установлен. Материальный ущерб зафиксирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.