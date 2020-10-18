Водитель «Яндекс.Такси» сбил женщину и ушёл с места аварии. Пассажир такси рассказал подробности

18 октября утром на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадали 3 человека.

— В 06:50 водитель 1956 года рождения на автомобиле ИЖ следовал по улице Станционная со стороны площади Энергетиков с левым поворотом на улицу Порт-Артурская в сторону улицы Невельского, у дома 89А по улице Станционной произошло столкновение с автомобилем KIA Rio, — сообщил инспектор группы пропаганды Новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

После столкновения KIA Rio врезалась в пешеходное ограждение и сбила 54-летнюю женщину. По информации ГИБДД, после столкновения водитель иномарки «в пешем порядке скрылся с места ДТП».