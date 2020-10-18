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Водитель «Яндекс.Такси» сбил женщину и ушёл с места аварии. Пассажир такси рассказал подробности

54-летняя женщина получила тяжёлую травму головы и многочисленные переломы

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В аварии пострадали 3 человека

В аварии пострадали 3 человека

18 октября утром на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадали 3 человека.

— В 06:50 водитель 1956 года рождения на автомобиле ИЖ следовал по улице Станционная со стороны площади Энергетиков с левым поворотом на улицу Порт-Артурская в сторону улицы Невельского, у дома 89А по улице Станционной произошло столкновение с автомобилем KIA Rio, — сообщил инспектор группы пропаганды Новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

После столкновения KIA Rio врезалась в пешеходное ограждение и сбила 54-летнюю женщину. По информации ГИБДД, после столкновения водитель иномарки «в пешем порядке скрылся с места ДТП».

Женщина получила тяжёлую травму головы и многочисленные переломы. Также пострадали 2 пассажира KIA Rio: 25-летний мужчина и 26-летняя женщина. С многочисленными ушибами их отвезли в больницу.

Пассажир такси рассказал, что машину они заказали в аэропорт Толмачёво. Сам момент аварии ни он, ни второй пассажир не видели, так как смотрели в телефон.

— Мы положили свои сумки в багажник и сели на задний ряд. Во время поездки я и второй пассажир смотрели в смартфон. В какой-то момент автомобиль резко начал тормозить, и потом какая-то мешанина. В салоне стоял запах гари, видимо, из-за сработавших подушек, — рассказал пассажир «Яндекс.Такси», попросивший не называть своё имя в публикации. — Мы скорее покинули автомобиль, водитель помог. Выйдя из автомобиля, осмотрел второго пассажира и себя.

По его словам, когда они выбрались из машины, увидели ИЖ и лежащую на тротуаре женщину, возле которой стояли двое мужчин.

— Водитель такси по громкой связи в автомобиле вызывал помощь, указывая запрашиваемые данные. Затем пошел к водителю второго автомобиля, — рассказал подробности пассажир такси. — Затем вернулся к женщине, говорил, чтобы не двигалась. После сказал, что пошел за водой в магазин для женщины, и перешёл дорогу.

Виновники аварии пока не установлены, обстоятельства ДТП выясняются, уточнили в ГИБДД.

НГС отправил запрос в службу «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать инцидент.

Полиция продолжает поиски несовершеннолетнего водителя на питбайке, который вечером 3 октября на дамбе Новосибирской ГЭС сбил 6-летнюю девочку. С момента ДТП прошло почти 2 недели, ребенка уже прооперировали и выписали, а виновник аварии, по словам родителей девочки, всё ещё не установлен.

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сбили пешеходаавария на Станционной
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