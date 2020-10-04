На набережной Обского водохранилища мальчик на мотоцикле сбил 6-летнюю девочку и сбежал

В Советском районе Новосибирска на набережной Обского водохранилища (улица Новоморская, 22) неустановленный водитель на мотоцикле сбил 6-летнюю девочку, ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами.

— Со слов девочки, на неё наехал мотоцикл, предположительно питбайк, которым управлял мальчик лет 12–15, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Новосибирска.