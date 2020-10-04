На набережной Обского водохранилища мальчик на мотоцикле сбил 6-летнюю девочку и сбежал

В Советском районе Новосибирска на набережной Обского водохранилища (улица Новоморская, 22) неустановленный водитель на мотоцикле сбил 6-летнюю девочку, ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами.
— Со слов девочки, на неё наехал мотоцикл, предположительно питбайк, которым управлял мальчик лет 12–15, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Водителя мотоцикла сейчас ищут, ГИБДД просит всех, кто знает личность мотоциклиста, сообщить об этом в полицию. Нарушителю за оставление места ДТП грозит административный арест сроком до 15 суток.
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