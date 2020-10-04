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На набережной Обского водохранилища мальчик на мотоцикле сбил 6-летнюю девочку и сбежал

Полицейские сейчас ищут подростка

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Предполагаемый виновник ДТП

Предполагаемый виновник ДТП

В Советском районе Новосибирска на набережной Обского водохранилища (улица Новоморская, 22) неустановленный водитель на мотоцикле сбил 6-летнюю девочку, ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами.

— Со слов девочки, на неё наехал мотоцикл, предположительно питбайк, которым управлял мальчик лет 12–15, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Место происшествия

Место происшествия

Водителя мотоцикла сейчас ищут, ГИБДД просит всех, кто знает личность мотоциклиста, сообщить об этом в полицию. Нарушителю за оставление места ДТП грозит административный арест сроком до 15 суток.

Если вы знаете подробности этого происшествия, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру +7 923 157–00–00.

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ГИБДДДТП
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