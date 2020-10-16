В Новосибирске прооперировали 6-летнюю девочку, которую сбил подросток на байке. Виновника ДТП ищут

Полиция продолжает поиски несовершеннолетнего водителя на питбайке, который вечером 3 октября на дамбе новосибирской ГЭС сбил 6-летнюю девочку. С момента ДТП прошло почти две недели, ребенка уже прооперировали и выписали, а виновник аварии, по словам родителей девочки, всё ещё не установлен.

Девочка, по словам матери, в тот день гуляла с отцом и каталась на самокате.

— Маша стала разворачиваться. Она очень ответственная, поэтому сначала осмотрелась вокруг. К ней стал приближаться питбайк, муж закричал, чтобы её предупредить, но было поздно. Всё произошло очень быстро. У виновника ДТП при столкновении слетел шлем, он три раза перевернулся. Муж подбежал к нему, увидел его перепуганное белое лицо и голубые глаза. Затем он сразу побежал к дочери, она была сильно ранена, — рассказывает мать пострадавшей.