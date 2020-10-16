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В Новосибирске прооперировали 6-летнюю девочку, которую сбил подросток на байке. Виновника ДТП ищут

Ребенок очень сильно пострадал — ей сделали имплантацию, чтобы не допустить деформации лица

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6-летняя Мария очень любила кататься на самокате, а сейчас боится даже выйти из дома

6-летняя Мария очень любила кататься на самокате, а сейчас боится даже выйти из дома

В Новосибирске прооперировали сбитую питбайком 6-летнюю девочку

Полиция продолжает поиски несовершеннолетнего водителя на питбайке, который вечером 3 октября на дамбе новосибирской ГЭС сбил 6-летнюю девочку. С момента ДТП прошло почти две недели, ребенка уже прооперировали и выписали, а виновник аварии, по словам родителей девочки, всё ещё не установлен.

Девочка, по словам матери, в тот день гуляла с отцом и каталась на самокате.

— Маша стала разворачиваться. Она очень ответственная, поэтому сначала осмотрелась вокруг. К ней стал приближаться питбайк, муж закричал, чтобы её предупредить, но было поздно. Всё произошло очень быстро. У виновника ДТП при столкновении слетел шлем, он три раза перевернулся. Муж подбежал к нему, увидел его перепуганное белое лицо и голубые глаза. Затем он сразу побежал к дочери, она была сильно ранена, — рассказывает мать пострадавшей.

Подросток на питбайке, пользуясь замешательством взрослых, покинул место ДТП.

Девочку в тяжёлом состоянии экстренно доставили в реанимацию. КТ выявила несколько травм — открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, перелом глазницы в трёх местах, ушиб головного мозга. Чтобы не допустить деформации лица, девочке сделали реконструкцию с помощью имплантов. После этого её выписали.

— Дочь до сих пор напугана. Спит плохо, постоянно просыпается, боится гулять. Сегодня еле вывели на десять минут, — делится Наталья.

Родители намерены добиться, чтобы виновника аварии нашли. В ГИБДД сам факт ДТП подтвердили, уточнив, что неустановленный несовершеннолетний водитель двигался на питбайке.

Если вы стали свидетелем этого ДТП или знаете водителя питбайка, сообщите нам.

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Личность водителя питбайка, сбившего 6-летнюю Марию, не установлена

Личность водителя питбайка, сбившего 6-летнюю Марию, не установлена

В августе мы рассказывали, как курьер Delivery Club сбил 3-летнего ребенка в Нарымском сквере. Мужчину уволили.

ДТП с пострадавшими детьми часто происходят в Новосибирске. Несколько дней назад в Ленинском районе неустановленный автомобиль сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места ДТП.

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