В Новосибирске при странных обстоятельствах пропал студент — его ищут уже месяц

— У ребят было посвящение в студенты — были все курсы, сборная компания. Началось все с утра, часов в 10–11 . По словам студентов, вечером сын отошел от группы, и все, больше его никто не видел. Ребята думали, что он пошел в общежитие, сразу вечером его не хватились. Уже на следующий день мы с супругой начали звонить ему, но телефон был отключен. Начал звонить одногруппникам — те в истерике, мол, потеряли. Тогда они и объяснили, что были на берегу.

Сразу после этого, по словам мужчины, он позвонил в опорный пункт полиции — сам он на тот момент был в Казахстане (пропавший Александр Быков также является гражданином Казахстана).

— Потом уже одногруппники пошли в полицию, тоже написали заявление об исчезновении. Супруга обратилась в «Лизу Алерт». Племянница отправила заявление в полицию по электронной почте. 8 или 9 октября я приехал в Новосибирск, и мое заявление о пропаже тоже добавили. Студентов опросили, провели поиски на местности. В них приняли участие порядка 400 человек, были волонтеры «Лизы Алерт», МЧС и правоохранительные органы — здесь ничего не скажу, они и район посмотрели, и все сделали. Тогда поиски велись до 13 октября. А потом все, — рассказал отец пропавшего.