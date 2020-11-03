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В Новосибирске при странных обстоятельствах пропал студент — его ищут уже месяц

Отец 21-летнего Александра Быкова боится, что дело об исчезновении его сына «спустят на тормозах»

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Отец пропавшего рассказал, на какой стадии находится дело об исчезновении

Отец пропавшего рассказал, на какой стадии находится дело об исчезновении

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21-летний Александр Быков пропал в Кировском районе Новосибирска. Молодой человек учится на 4-м курсе НГТУ, на факультете летательных аппаратов. 27 сентября после студенческого посвящения на берегу около Бугринского моста он не вернулся домой. Его местонахождение неизвестно до сих пор.

По словам родителей, перед исчезновением он вступил в какой-то конфликт из-за девушки. Сейчас отец молодого человека переживает, что уголовное дело о пропаже его сына не заведут. Он объяснил НГС, почему так считает, и рассказал, что предшествовало исчезновению Александра:

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— У ребят было посвящение в студенты — были все курсы, сборная компания. Началось все с утра, часов в 10–11. По словам студентов, вечером сын отошел от группы, и все, больше его никто не видел. Ребята думали, что он пошел в общежитие, сразу вечером его не хватились. Уже на следующий день мы с супругой начали звонить ему, но телефон был отключен. Начал звонить одногруппникам — те в истерике, мол, потеряли. Тогда они и объяснили, что были на берегу.

Сразу после этого, по словам мужчины, он позвонил в опорный пункт полиции — сам он на тот момент был в Казахстане (пропавший Александр Быков также является гражданином Казахстана).

— Потом уже одногруппники пошли в полицию, тоже написали заявление об исчезновении. Супруга обратилась в «Лизу Алерт». Племянница отправила заявление в полицию по электронной почте. 8 или 9 октября я приехал в Новосибирск, и мое заявление о пропаже тоже добавили. Студентов опросили, провели поиски на местности. В них приняли участие порядка 400 человек, были волонтеры «Лизы Алерт», МЧС и правоохранительные органы — здесь ничего не скажу, они и район посмотрели, и все сделали. Тогда поиски велись до 13 октября. А потом все, — рассказал отец пропавшего.

Отец пропавшего студента рассказал, что они сделали распечатку его последних звонков, но ничего необычного не обнаружили. А друзья Александра рассказали ему, что в тот день на вечеринке у Саши произошел конфликт из-за девушки.

— Как мне рассказали, этот конфликт сразу же погасили на корню, на месте все решили. После этого до конца вечера никаких эксцессов больше не наблюдалось. Вроде бы следователи тоже рассматривали эту версию, но чем все закончилось — непонятно, — добавил мужчина.

Сейчас родители переживают, что уголовное дело о пропаже их сына не заведут, а дело об исчезновении «спустят на тормозах»:

— Сегодня звоню, спрашиваю, на какой стадии находится дело. Мне отвечают: «Нет оснований для заведения уголовного дела».

Такую ориентировку на своей странице «ВКонтакте» разместил поисковый отряд «Лиза Алерт»

Такую ориентировку на своей странице «ВКонтакте» разместил поисковый отряд «Лиза Алерт»

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В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили корреспонденту НГС, что в полицию действительно поступало заявление о пропаже 21-летнего Александра Быкова.

— Факт поступления заявления подтверждаем, сейчас проводится проверка по делу, — сообщили в ведомстве.

В сентябре в Новосибирске произошла похожая ситуация — в Калининском районе пропал 25-летний парень. Он уехал вечером от своей матери Анастасии на машине друга. Когда на следующий день мать позвонила сыну, то услышала, что его избивают незнакомые люди. Эта история закончилась благополучно: молодой человек вскоре после публикации нашелся.

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