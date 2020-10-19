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Тема дняЧто происходит в Новосибирске из-за ковида?

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На Большевистской вспыхнуло здание — густой дым поднялся над городом

На месте работают как минимум пять пожарных расчётов

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Чёрный дым окутал ближайшие строения

Чёрный дым окутал ближайшие строения

В Новосибирске на улице Большевистской вспыхнуло здание

В Новосибирске за заводом «Труд» вспыхнуло здание — на место прибыли как минимум пять пожарных машин.

— В 15:44 пожарно-спасательные подразделения выехали на вызов на пожаре на улице Большевистской. Горит строение, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Строение находится недалеко от завода «Труд»

Строение находится недалеко от завода «Труд»

На месте работают врачи скорой помощи

На месте работают врачи скорой помощи

На территорию, кроме пожарных и врачей, никого не пускают

На территорию, кроме пожарных и врачей, никого не пускают

Информации о пострадавших на данный момент нет. Сейчас на месте работают пожарные.

У вас есть информация о пожаре? Сняли фото или видео? Свяжитесь с дежурным корреспондентом.

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В прошлую пятницу стало известно, что следователи задержали родителей троих детей, погибших в пожаре в Ленинском районе Новосибирска на Хинганской. Трагедия произошла на прошлой неделе. Семья переехала сюда в 2019 году из Красноярского края. Родственники рассказали НГС, как так получилось, что у них не было собственного жилья, а дети даже не ходили в детский сад и школу.

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