На Большевистской вспыхнуло здание — густой дым поднялся над городом

В Новосибирске на улице Большевистской вспыхнуло здание
В Новосибирске за заводом «Труд» вспыхнуло здание — на место прибыли как минимум пять пожарных машин.
— В 15:44 пожарно-спасательные подразделения выехали на вызов на пожаре на улице Большевистской. Горит строение, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Сейчас на месте работают пожарные.
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В прошлую пятницу стало известно, что следователи задержали родителей троих детей, погибших в пожаре в Ленинском районе Новосибирска на Хинганской. Трагедия произошла на прошлой неделе. Семья переехала сюда в 2019 году из Красноярского края. Родственники рассказали НГС, как так получилось, что у них не было собственного жилья, а дети даже не ходили в детский сад и школу.