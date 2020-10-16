Следователи задержали родителей троих детей, погибших в пожаре на левом берегу Новосибирска

В Новосибирске задержаны родители погибших на пожаре детей
Следователи задержали родителей троих детей, погибших в пожаре в четверг,
— В рамках расследования уголовного дела следователями СКР задержаны родители погибших детей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении последних меры пресечения, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
По факту происшествия следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Расследование дела продолжается
На место происшествия выезжал руководитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Андрей Лелеко, следователи и криминалисты следкома.
Ранее было установлено, что дети во время пожара были без присмотра родителей — где они были, неизвестно, но вернулись изрядно пьяными. Сотрудникам полиции мать рассказала, что затопила печку, оставила детей и ушла. У семьи не было официального места жительства. Сарай, который сгорел и в котором они жили, находится в промзоне недалеко от поля.