Следователи задержали родителей троих детей, погибших в пожаре на левом берегу Новосибирска

Следователи задержали родителей троих детей, погибших в пожаре в четверг, 16 октября , в Ленинском районе Новосибирска на Хинганской.

— В рамках расследования уголовного дела следователями СКР задержаны родители погибших детей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении последних меры пресечения, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.



По факту происшествия следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Расследование дела продолжается

