16 октября пятница
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 5/10
usd 77.95
eur 91.45
Тема дняНовый антирекорд по COVID-19

Все новости

Все новости

Следователи задержали родителей троих детей, погибших в пожаре на левом берегу Новосибирска

Сейчас расследуется уголовное дело об убийстве по неосторожности

1 817
15Обсудить

Поделиться

Пожар случился в самодельном сарае в промзоне недалеко от поля

Пожар случился в самодельном сарае в промзоне недалеко от поля

В Новосибирске задержаны родители погибших на пожаре детей

Следователи задержали родителей троих детей, погибших в пожаре в четверг, 16 октября, в Ленинском районе Новосибирска на Хинганской.

— В рамках расследования уголовного дела следователями СКР задержаны родители погибших детей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении последних меры пресечения, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По факту происшествия следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Расследование дела продолжается

На место происшествия выезжал руководитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Андрей Лелеко, следователи и криминалисты следкома.

Ранее было установлено, что дети во время пожара были без присмотра родителей — где они были, неизвестно, но вернулись изрядно пьяными. Сотрудникам полиции мать рассказала, что затопила печку, оставила детей и ушла. У семьи не было официального места жительства. Сарай, который сгорел и в котором они жили, находится в промзоне недалеко от поля.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

погибли детипожарследком
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!