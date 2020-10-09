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Новосибирцы встали в пробку из-за ДТП на Большевичке

Участников аварии зажало в автомобилях — один человек серьёзно пострадал

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По предварительной информации, в ДТП пострадал один человек

По предварительной информации, в ДТП пострадал один человек

ДТП с пострадавшими в Октябрьском районе Новосибирска

Сегодня, 9 октября, утром на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись KIA Bongo и уазик — очевидцы рассказывают, что обоих водителей зажало в автомобилях, вытаскивали их сначала прохожие, а потом спасатели.

— Да, данный факт был. Заявка прошла в 08:57, столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, пострадал один из участников ДТП, — в городском ГИБДД корреспонденту НГС подтвердили информацию об аварии.

Из-за ДТП движение автомобилей затруднено, многие водители объезжают место аварии через микрорайон Европейский берег.

Новосибирцы встали в пробку в Октябрьском районе

Новосибирцы встали в пробку в Октябрьском районе

Напомним, новосибирская полиция продолжает искать водителя, который 8 октября на Танковой в Калининском районе Новосибирска сбил 12-летнего мальчика.

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ДТПавария
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