В Новосибирске водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе и уехал: его ищет полиция

Вчера, 8 октября, вечером, примерно в 22:40, неизвестный на неустановленном автомобиле напротив дома № 43 на улице Танковой в Калининском районе Новосибирска наехал на мальчика, переходившего дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.



— В результате данного случая пострадал несовершеннолетний пешеход 2008 года рождения, который был отправлен в больницу с ушибами, — рассказала инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.