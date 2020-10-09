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Тема дняУ больницы выстраиваются очереди из скорых

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В Новосибирске водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе и уехал: его ищет полиция

12-летний мальчик был доставлен в больницу с многочисленными ушибами

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Водитель скрылся с места происшествия

Водитель скрылся с места происшествия

Вчера, 8 октября, вечером, примерно в 22:40, неизвестный на неустановленном автомобиле напротив дома № 43 на улице Танковой в Калининском районе Новосибирска наехал на мальчика, переходившего дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

— В результате данного случая пострадал несовершеннолетний пешеход 2008 года рождения, который был отправлен в больницу с ушибами, — рассказала инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

Сейчас Госавтоинспекция ищет свидетелей и очевидцев данного происшествия, которых просят позвонить по телефонам: 232-23-51, 232-23-21.

— У нас за вчерашний день произошло два подобных случая — в Ленинском районе и в Калининском районе, — пояснила Ирина Кетова. — Бывает так, что водители сбивают пешеходов и, испугавшись ответственности, уезжают с места происшествия, что является грубейшим нарушением.

Если вы стали свидетелем этого ДТП или знаете пострадавшего ребёнка, свяжитесь с редакцией.

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Недавно под Новосибирском электричка насмерть сбила 76-летнюю женщину. Она пыталась перейти пути с подругой, но не успела. Инцидент произошёл на 3317-м км 1-го перегона станций Обь — Чик.

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