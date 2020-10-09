В Новосибирске водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе и уехал: его ищет полиция

Вчера, 8 октября, вечером, примерно в 22:40, неизвестный на неустановленном автомобиле напротив дома
— В результате данного случая пострадал несовершеннолетний пешеход 2008 года рождения, который был отправлен в больницу с ушибами, — рассказала инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.
Сейчас Госавтоинспекция ищет свидетелей и очевидцев данного происшествия, которых просят позвонить по телефонам:
— У нас за вчерашний день произошло два подобных случая — в Ленинском районе и в Калининском районе, — пояснила Ирина Кетова. — Бывает так, что водители сбивают пешеходов и, испугавшись ответственности, уезжают с места происшествия, что является грубейшим нарушением.
Если вы стали свидетелем этого ДТП или знаете пострадавшего ребёнка, свяжитесь с редакцией.
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