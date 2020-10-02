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Тема дняСотрудник ФСИН сбил насмерть мужчину

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Электричка насмерть сбила пенсионерку под Новосибирском: она пыталась перейти пути с подругой

76-летняя жительница города Обь умерла на месте

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От полученных травм женщина скончалась на месте

От полученных травм женщина скончалась на месте

Электричка насмерть сбила пенсионерку под Новосибирском

Под Новосибирском электричка насмерть сбила 76-летнюю женщину. Она пыталась перейти пути с подругой и не успела это сделать. Инцидент произошёл на 3317-м км 1-го перегона станций Обь — Чик.

— Машинист электропоезда экстренно затормозил, но предотвратить наезд не удалось. В результате была смертельно травмирована пожилая жительница города Оби, — рассказали в управлении на транспорте МВД по СФО. — Сотрудники транспортной полиции установили, что две женщины, 67 и 76 лет, решили сократить путь, для чего приняли решение перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. К сожалению, перейти успела только одна женщина, вторая не успела завершить переход и была смертельно травмирована электропоездом.

В начале сентября поезд сбил 35-летнего мужчину, который находился на железнодорожном пути станции Клещиха в Ленинском районе Новосибирска. Он сумел выжить.

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