Электричка насмерть сбила пенсионерку под Новосибирском: она пыталась перейти пути с подругой

Под Новосибирском электричка насмерть сбила 76-летнюю женщину. Она пыталась перейти пути с подругой и не успела это сделать. Инцидент произошёл на 3317-м км 1-го перегона станций Обь — Чик.

— Машинист электропоезда экстренно затормозил, но предотвратить наезд не удалось. В результате была смертельно травмирована пожилая жительница города Оби, — рассказали в управлении на транспорте МВД по СФО. — Сотрудники транспортной полиции установили, что две женщины, 67 и 76 лет, решили сократить путь, для чего приняли решение перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. К сожалению, перейти успела только одна женщина, вторая не успела завершить переход и была смертельно травмирована электропоездом.