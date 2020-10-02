От удара подлетел: в Октябрьском районе водитель «Хонды» на скорости сбил мужчину

Мужчина попал под колёса иномарки в Новосибирске
Вечером в пятницу в Октябрьском районе Новосибирска иномарка сбила мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», автомобиль двигался на высокой скорости. От удара мужчина подлетел в воздух, а затем упал у бордюра.
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию о данном ДТП подтвердили.
— В 21:18 в Октябрьском районе водитель 1993 года рождения, двигаясь на автомобиле Honda Civic по улице Татьяны Снежиной со стороны улицы Волочаевская в сторону улицы Виталия Потылицына, в районе дома 29 на улице Татьяны Снежиной совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу в 30 метрах от пешеходного перехода. В результате данного случая мужчина, на вид 30 лет, был отправлен в больницу, — рассказали в ведомстве.
Сейчас на месте работает экипаж ДПС. Устанавливаются личность и характер травм пострадавшего.
Если вы стали свидетелем данного ДТП или знаете пострадавшего мужчину, напишите нам.
Телефон редакции8-923-157-00-00
В прошлую среду автомобиль сбил мужчину на Родниках и скрылся с места аварии.