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Водитель сбил мужчину и скрылся с места аварии на Родниках

Пешехода доставили в больницу

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Авария произошла поздно вечером

Авария произошла поздно вечером

На Родниках в Новосибирске водитель сбил пешехода и скрылся

Вчера вечером в Калининском районе Новосибирска сбили мужчину — сейчас он в больнице.

Как сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, водитель сразу скрылся с места аварии.

— Вчера в 21:35 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Тюленина со стороны улицы Гребенщикова в сторону улицы Родники, у дома № 14 на улице Тюленина совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщил Савченков.

46-летнего мужчину с травмой ноги отвезли в больницу.

Всех, кому известны подробности аварии, просят позвонить в ГИБДД: 232-23-51 либо по телефону 232-23-21.

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ДТПавария
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