Водитель сбил мужчину и скрылся с места аварии на Родниках

На Родниках в Новосибирске водитель сбил пешехода и скрылся
Вчера вечером в Калининском районе Новосибирска сбили мужчину — сейчас он в больнице.
Как сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, водитель сразу скрылся с места аварии.
— Вчера в 21:35 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Тюленина со стороны улицы Гребенщикова в сторону улицы Родники, у дома
46-летнего мужчину с травмой ноги отвезли в больницу.
Всех, кому известны подробности аварии, просят позвонить в ГИБДД: