Женщина выпала из окна десятиэтажки на левом берегу Новосибирска

В Ленинском районе женщина выпала из окна многоэтажки
В Ленинском районе Новосибирска из окна многоэтажного дома выпала женщина. Инцидент произошёл на улице Серафимовича, 15.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, информация о падении человека поступила от очевидцев в районе 3 часов дня.
— Женщина скончалась от полученных травм. В настоящее время устанавливается её личность, возраст и обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.
На месте также работают спасатели — им предстоит снять тело погибшей с козырька подъезда.
В середине сентября в ЖК «Матрёшкин двор» в Новосибирске из окна седьмого этажа выпал мужчина.
НГС рассказывал историю невероятного спасения двухлетней Арины, которая выжила после падения с пятого этажа.