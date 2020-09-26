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Женщина выпала из окна десятиэтажки на левом берегу Новосибирска

На месте происшествия работают спасатели, полиция и медики

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Об инциденте в полицию сообщили очевидцы

Об инциденте в полицию сообщили очевидцы

В Ленинском районе женщина выпала из окна многоэтажки

В Ленинском районе Новосибирска из окна многоэтажного дома выпала женщина. Инцидент произошёл на улице Серафимовича, 15.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, информация о падении человека поступила от очевидцев в районе 3 часов дня.

— Женщина скончалась от полученных травм. В настоящее время устанавливается её личность, возраст и обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.

На месте также работают спасатели — им предстоит снять тело погибшей с козырька подъезда.

В середине сентября в ЖК «Матрёшкин двор» в Новосибирске из окна седьмого этажа выпал мужчина.

НГС рассказывал историю невероятного спасения двухлетней Арины, которая выжила после падения с пятого этажа.

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