Женщина выпала из окна десятиэтажки на левом берегу Новосибирска

В Ленинском районе Новосибирска из окна многоэтажного дома выпала женщина. Инцидент произошёл на улице Серафимовича, 15.



Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, информация о падении человека поступила от очевидцев в районе 3 часов дня.

— Женщина скончалась от полученных травм. В настоящее время устанавливается её личность, возраст и обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.

На месте также работают спасатели — им предстоит снять тело погибшей с козырька подъезда.