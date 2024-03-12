Хлоп — и полился кипяток: дорогие новостройки заливает горячей водой — оказалось, проблема есть только в Новосибирске

Но оказалось, что подобное происходит не только в этом доме «Европейского берега». Максим, житель 15-этажки на Владимира Заровного, 40, рассказал НГС, что с момента сдачи дома порывы случаются почти каждый месяц. На какое-то время из-за них отключают горячую воду.

— Латают старые порывы, но затем трубу рвет в других местах, — говорит мужчина. — Коммуникации проходят на цокольном этаже, где расположены кладовые с личными вещами людей. Периодически там затопление.



Где тонко

По данным источника НГС в «Бруснике», компания и сама пытается найти причину проблем, которые затронули несколько домов компании. В частности, в июне 2023-го в лаборатории Уральского федерального университета исследовали кусок трубы из дома на Большевистской. Были выявлены две основные причины, по которым коммуникации могут портиться: высокое воздействие хлора, вызванное некачественной подготовкой воды, и ее перегрев.