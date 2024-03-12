Хлоп — и полился кипяток: дорогие новостройки заливает горячей водой — оказалось, проблема есть только в Новосибирске

За последнее время в домах застройщика «Брусника» неоднократно прорывало трубы: испуганные жильцы только и успевали вызывать аварийные службы и ведрами черпать лившийся кипяток. Источник в компании считает, что причина в местной воде: с лопающимися полипропиленовыми трубами застройщик столкнулся только в Новосибирске, а в других городах — нет. В чем проблема и как ее пытаются решить, разбиралась корреспондент НГС Анастасия Бичакова.
Волна кипятка
Квартиру в десятиэтажке на улице Большевистской, 96/1 дважды заливало горячей водой. Первый потоп произошел осенью 2023 года, а второй — более сильный — в январе. За считанные минуты комнаты по щиколотку заполнились кипятком, и впоследствии он хлынул в подъезд. После инцидента пришлось долго вычерпывать воду. Без последствий не обошлось: от влаги пострадали ремонт, мебель, техника и книги. Но жителям удалось добиться и компенсаций, и замены труб во всем доме.
Но оказалось, что подобное происходит не только в этом доме «Европейского берега». Максим, житель 15-этажки на Владимира Заровного, 40, рассказал НГС, что с момента сдачи дома порывы случаются почти каждый месяц. На какое-то время из-за них отключают горячую воду.
— Латают старые порывы, но затем трубу рвет в других местах, — говорит мужчина. — Коммуникации проходят на цокольном этаже, где расположены кладовые с личными вещами людей. Периодически там затопление.
Где тонко
По данным источника НГС в «Бруснике», компания и сама пытается найти причину проблем, которые затронули несколько домов компании. В частности, в июне 2023-го в лаборатории Уральского федерального университета исследовали кусок трубы из дома на Большевистской. Были выявлены две основные причины, по которым коммуникации могут портиться: высокое воздействие хлора, вызванное некачественной подготовкой воды, и ее перегрев.
При этом дома «Брусники» находятся недалеко от водозаборной и очистной станции, а в образце нашли сульфат железа в гидратной форме, кристаллы полиэтилена и хлорид пропилена.
— На входе в систему высокая концентрация хлора в периоды цветения воды. Одна из последних ступеней очистки — хлорирование, — отмечает застройщик в анализе ситуации (копия документа имеется в распоряжении редакции) со ссылкой на выводы УрФУ. — Повышенное содержание [элемента] выше чем при 50 градусах приводит к химическому ожогу стенок трубопровода. Порывы не зависят от производителя труб (имеется в виду глобально. — Прим. ред.)
Тем же летом в Москву на экспертизу в «НИИсантехники» были отправлены 7 образцов полипропиленовых труб и угловых узлов из разных многоэтажек застройщика. В экспертном заключении (копия также имеется в распоряжении НГС) тоже указывают на влияние растворенного в воде хлора.
— Изготовлены из ненадлежащего материала, схожего по свойствам с пропиленом, гомопропиленом. Причины разрушения не связаны с монтажом, — также комментируют качество самих труб эксперты.
«Брусника» обращалась к «Горводоканалу» с просьбой обратить внимание на качество воды еще в прошлом апреле, но там застройщика заверили, что превышения хлора в пробах воды и в показаниях приборов, работающих в онлайн-режиме, не зафиксировали (официальный ответ «Горводоканала» также имеется в распоряжении НГС).
По результатам внутреннего анализа ситуации застройщик решил перейти на трубы из оцинкованной стали. Они не требуют установки системы водоподготовки и исключают риск коммунальных аварий, аргументируют решение в компании. Но есть и минусы.
— Оцинкованная сталь также имеет износ, однако эти трубы не рвет так опасно: сначала появляется течь, которую можно обнаружить и устранить в разумный срок без ущерба собственников, — отметили НГС в «Бруснике». — Проблема решается активно, по мере получения доступа в квартиры в тех домах, где износ критичный. Там, где трубы в рабочем состоянии, организовано дополнительное обследование, контроль режимов через удаленный монитор и установка дополнительной защиты от аварийных перегревов.
«Стройка — сложный процесс»
На вопрос о том, сталкиваются ли с такими же сложностями другие застройщики, руководитель Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирска Максим Федорченко сказал, что в большом количестве жалоб не было. К тому же, говорит он, обычно компании оперативно устраняют проблемы. В том числе это относится и к «Бруснике», которая старается заменять трубы на металлические.
— Каких-то существенных проблем с полипропиленовыми трубами мы не выявляли. «Брусника» — крупная компания. Насколько знаю, она использует типовые решения по всей России и, здесь, возможно, им какую-то не очень качественную партию именно тех труб поставили. Стройка — сложный процесс, и бывает, производитель подведет с конкретной партией, — предположил Максим Федорченко. — Вторая составляющая — по-видимому, действительно особенности воды, которые конкретно на эти трубы таким образом повлияли. В другом регионе, с другим качеством и с другими способами очистки воды они же могут сто лет стоять, и ничего.
Он также отметил, что в регионе сложился большой опыт использования полипропиленовых труб, и надеется, что глобальной проблемы не предвидится.
В феврале в одной из новосибирских многоэтажек несколько дней протекала крыша — потоп сняли на видео.