В Новосибирске планируют поднять тарифы на услуги ЖКХ

В Новосибирске планируют увеличить тарифы на услуги ЖКХ. Проект постановления с изменениями опубликован на сайте департамента по тарифам региона.
В приложении к документу говорится о том, что тарифы вырастут во втором полугодии 2024 года. Рост на холодное водоснабжение может составить 9,5%, горячее — 13,91%, водоотведение — 9,5%, отопление — 13,91%, электроснабжение — 8,93%, газоснабжение — 9,5%.
По информации «Горводоканала», сейчас тариф на холодную воду составляет 23,95 рубля за 1 куб.м, водоотведение — 19,39 куб.м. Цена на электроэнергию составляет 3,36 рубля/кВтч, согласно информации «Новосибирскэнергосбыта». Тариф на теплоэнергию от НТСК составляет 1873,08 рубля за Гкал.
В прошлый раз тарифы на услуги ЖКХ выросли 1 декабря 2022 года. В 2023 году они не менялись.