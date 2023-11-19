«Плакала и разгребала грязь»: сибирячка преобразила свой «хрущ» до неузнаваемости — у неё ушёл год и всего 200 тысяч

Параллельно с подготовительными работами я постоянно была на связи со своим двоюродным братом. Он руководит строительной фирмой, занимается профессиональным ремонтом много лет и сам построил дом для своей большой семьи.



Оценив ситуацию по фото, а потом и вживую, брат посоветовал делать ремонт безоговорочно, но по минимуму. У меня на карте лежало порядка 65 тысяч рублей на черный день. С этим бюджетом мы и решили ворваться в ремонт: освежить обои, а также сломать старые деревянные косяки и антресоли, выбросить уродские советские двери, заменить выключатели и розетки на современные.

Когда брат послал ко мне чернорабочего с кувалдой, меня трясло от страха, а кот забился в самый дальний угол. Советские балки и косяки оказались очень крепкими, и пока их долбили и выпиливали бензопилой, казалось, весь дом ходил ходуном.