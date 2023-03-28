«Я как на работе, только дома»: сибирячка перестроила старую лоджию в панельной двушке в кабинет — сколько это стоило

Пандемия многих перевела на удаленку, кто-то с нее не вышел до сих пор. Она же дала понять: дома тоже нужно нормальное рабочее место. И пока одни решаются на квартиру побольше для полноценного кабинета, другие находят место в том жилье, которым располагают сейчас.
Екатерина Тирская периодически работает на удаленке, но стандартная двушка в панельном доме для семьи из трех человек не позволяла оборудовать рабочее место в комнатах. И тогда она решила переделать лоджию. Как она сделала из старого помещения в вагонке уютное пространство для работы и сколько это стоило, девушка рассказала НГС.
Екатерина Тирская с мужем переехали в двушку в панельном доме Октябрьского района в 2016 году. Постепенно отремонтировали обе комнаты и кухню, напоследок оставили дорогостоящий ремонт в ванной и туалете. О лоджии особо не задумывались, говорит Екатерина. Лет 20 назад предыдущий владелец квартиры обшил его внутри вагонкой и построил шкаф — больше его интерьер не обновляли, а новые владельцы только сразу заменили остекление на более капитальное.
Екатерина время от времени работает на удаленке, ее муж тоже иногда работает из дома, поэтому в квартире нужно было обустроить рабочее место.
— Раньше компьютер был в гостиной, там же, где телевизор. За ним постоянно кто-то сидел и отвлекался — либо на него, либо от него, — говорит девушка. — Мы понимали, что гостиную и кабинет сочетать сложно, и было логично вынести рабочее место.
Чтобы реализовать эту идею, лоджию вернули «к заводским настройкам»: вынесли с нее всю отделку, обнажив бетон. Капитально утеплять помещение не стали, но на стены, пол и потолок добавили плиты минеральной ваты — пол стал выше на
Екатерина говорит, что на лоджии комфортно находиться даже при
— Он обогревает балкон не посередине, а его левый край, и дополнительно мы поставили внизу ветродуй. Если все это включить, можно и при -35 сидеть — даже жарковато, когда солнце вылезает, — рассказала она.
Рабочее место обустроили не в торце лоджии, а вместо внутреннего подоконника — так видно, что происходит в квартире, можно следить за ребенком, когда он играет в комнате. Правда, призналась Екатерина, когда она работает на лоджии, сын играет в основном там же — облюбовал сделанный на заказ ларь, в котором хранятся сезонные мелочи.
Столешницу выпиливали по индивидуальным замерам и крепили основательными кронштейнами. Муж Екатерины чаще работает за ноутбуком, поэтому монитор для него тоже сначала хотели повесить на стену на кронштейне, но оказалось, что это неудобно — пространство все-таки ограниченное. Кресло заказали в «Комусе» — это копия кресла, на котором Екатерина сидит в офисе уже пять лет. «Я как на работе, только дома теперь», — смеется она.
Одной из идей Екатерины были двери-жалюзи на встроенном шкафу. Их купили в «Леруа Мерлен», но немного разочаровались в качестве.
— Оказалось, что они очень хрупкие, гнутся пальцами — я на них не дышу. Кроме того, они кривые: нет таких, чтобы были одна к одной, какая-то все равно играет. И ты смотришь: так, вроде, ничего, сверху — ничего, но снизу — это боль перфекциониста, — посетовала Екатерина. — Мы даже переставляли эти реечки, чтобы кривые были внизу, с самого краю, чтобы было минимально видно.
На лоджии несколько типов светильников: на потолке — три спота, дополнительно — напольный светильник и гирлянда для уюта. От живых растений на лоджии Екатерина отказалась — их достаточно в комнатах, а здесь все-таки могут быть неприятные для них перепады температуры. Их заменили искусственными — очень освежают интерьер и поднимают настроение «в мрачных новосибирских пейзажах», говорит Екатерина.
Все работы вместе с материалами обошлись семье в 150 тысяч рублей и заняли две недели. Неожиданно дорогими по оценке семьи оказались рулонные шторы (около 8 тысяч рублей на 4 окна) и подушка-сиденье на ларь, которую шили на заказ.
— Я отдельно покупала толстый поролон, который оказалось не найти на «Вайлдберрис» или «Озон» — везде продают толщиной
Дополнительное хранение пока не делали: по словам девушки, сейчас в нем нет необходимости. Но если это рабочее место в будущем займет уроками сын, на лоджии для него еще есть место, которое сейчас пустует. Остались только мелочи, которые постепенно семья добавляет в интерьер: подушки и декор.
Идеи для переделки балкона Екатерина Тирская искала в интернете. НГС делал фоторепортаж, из которого тоже можно зачерпнуть вдохновения для переделки: 9 новосибирцев показали нам, как превратили свои балконы в зоны отдыха. Но прежде чем решиться на обновление, почитайте наши карточки о том, что можно, а что нельзя делать на балконе.