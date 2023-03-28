«Я как на работе, только дома»: сибирячка перестроила старую лоджию в панельной двушке в кабинет — сколько это стоило

Екатерина время от времени работает на удаленке, ее муж тоже иногда работает из дома, поэтому в квартире нужно было обустроить рабочее место.



— Раньше компьютер был в гостиной, там же, где телевизор. За ним постоянно кто-то сидел и отвлекался — либо на него, либо от него, — говорит девушка. — Мы понимали, что гостиную и кабинет сочетать сложно, и было логично вынести рабочее место.

