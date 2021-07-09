9 очень красивых балконов: эти новосибирцы выкинули оттуда весь хлам и превратили их в место для отдыха

Новосибирцы показали, как обустраивают свои балконы
По сухому определению, балкон — это выступающая из плоскости стены фасада огороженная площадка. Иногда к этому добавляют: служит для отдыха в летнее время. Как правило, жители квартир с балконами делятся на две категории: у одних там склад, обычно ненужных вещей — остатков строительных материалов, какой-то мебели, одежды, старых игрушек. У других это зона отдыха, пусть даже небольшая, но точно востребованная. Пожалуй, есть еще третья категория обладателей балконов и лоджий — кто из первой категории пытается перейти во вторую, но что-то идет не так. Недавно редакция НГС попросила читателей показать нам, как они обустраивают свои балконы и лоджии. Мы решили не ограничиваться рассказами и фотографиями и напросились в гости. Балконы оказались абсолютно разные — по размеру, вложениям и декору, но в каждом своя изюминка. Уверены, после просмотра нашего репортажа вам точно станет уютнее и, может быть, тоже захочется сделать из «выступающей из плоскости стены» площадки что-то особенное.
Балкон на Родниках — Мясниковой, 24
Средиземноморский стиль: сочетание синего и белого, узоры, мольберт и подиум с уютными подушками. Так выглядит
— Многие в доме присоединяют балконы — убирают окна, утепляют. Но нам площади квартиры хватает. Получается, летом здесь как терраса, — говорит хозяйка квартиры Екатерина. — Мы вдохновились средиземноморским стилем — очень любим Кипр — и попытались сделать что-то более-менее похожее. Стены выкрасили, положили подходящую плитку.
В дальнем углу лоджии сделали подиум, который, кстати, выполняет и функцию кладовки — там лежат колеса, чемоданы, коньки, игрушки.
Вечером лоджия заливается светом уходящего солнца, загораются лампочки (работают на солнечных батарейках). Екатерина говорит, что во время карантина лоджия стала для них спасением — она здесь рисует, а для дочери это детская площадка.
По словам Екатерины, все работы на лоджии они делали сами — выложили плитку, покрасили стены, сделали подиум и подобрали декор. В общей сложности на всё обустройство ушла пара недель. По деньгам — уложились примерно в 50 тысяч.
Балкон на Тюленина
Это балкон Дмитрия Косенко — нашего редактора автораздела. Он рассказал, что квартиру купил в 2011 году и шесть лет вся лоджия была завалена хламом — детскими вещами, стеклянными банками (всё в лучших традициях). Четыре года назад он «вывез оттуда два КАМАЗа» и теперь получает удовольствие от свободного пространства, которое позволяет сосредоточиться на летних закатах.
На преображение пространства понадобился один месяц. Обустройство лоджии, по его подсчетам, обошлось в 10 тысяч.
— Всё это дерево купил в «Леруа Мерлен». Изначально тут был перепад высоты (речь про уровень пола у порога). Шагаешь — разница 20–30 сантиметров. На полу кирпичи, потом на них лаги, дальше теплоизоляция, подогрев, электропроводка, — говорит хозяин лоджии про отделку и теплый пол.
Обычный железный подоконник он тоже обшил деревом, а к металлическому ограждению прикрепил балку — теперь это мини-барная стойка. На лоджии продумано освещение — над подоконником декоративный фонарь, на стене картина с подсветкой.
Дмитрий говорит, что форма лоджии не очень удачная — вытянутая. Но, если там нет ничего, кроме плетеной мебели, то вполне подходит для романтичных посиделок. Кстати, до 15 этажа, по его словам, не долетают насекомые, что делает летний вечер в Новосибирске особенно приятным.
Балкон на Тургенева
На балкончиках в хрущевке сильно не развернуться. Но, как выяснилось в ходе подготовки репортажа, это не мешает владельцам легендарных квартир проявить фантазию. На двух метрах люди умудряются разместить шкаф, диван-подиум, сушилку, откидной столик. Причем в итоге выглядит всё так, будто балкон остался почти пустым.
Пример такого решения — балкон в хрущевке на улице Тургенева. Для хранения сделали тумбу-подиум, внутри которой ниша для хранения подушек и одеял. Туда же входит собранный стульчик, который достают, когда на балкончике собирается компания.
Хозяйка квартиры Евгения рассказала, что раньше в этой квартире жил ее сын — он обшил балкон вагонкой и сделал шкаф, подвесил сушилку. Они с мужем сделали только тумбу и столик.
— Когда заехали, мне уже не хватало места, хотелось где-то одеяла хранить. И вообще я люблю сидеть вечерами на балкончике. Утром завтракаем, вечером — кофеек, с друзьями можем посидеть небольшой компанией, — говорит Евгения.
По ее словам, на внешнюю и внутреннюю отделку, шкаф и сушилку потратили около 65 тысяч рублей. Столик и тумбу с мягкой подушкой сделали сами — материалы обошлись в 3 тысячи рублей.
В перспективе они хотят всё-таки переделать шкаф — в купе не входят коробки, поэтому распашные двери будут гораздо удобнее. Также есть мысль купить барный стул — это удобно, когда приходят гости, чтобы никого не усаживать на подоконник.
Вообще изюминка этого балкона в том, что он буквально утопает в зелени. Крона деревьев хорошо защищает балкон от солнца. Специальной подсветки на балконе нет — по словам хозяйки квартиры, хватает той, что по периметру окна со стороны комнаты.
Лоджия на Горском
Всё гениальное — просто. Так можно описать балкон с французскими окнами в многоэтажном доме на Стартовой, 1. Вообще здесь вряд ли нужно было сильно усердствовать — достаточно освободить место для обзора. Так и сделал хозяин квартиры Кирилл.
Лоджию он разделил на две зоны. Одна для отдыха: на пол положили коврики, имитирующие растительность, так что можно полежать на «травке» или посидеть на «газоне» в креслах. Фонарики-подсвечники в сочетании с уличными огнями и светом в окнах соседей создадут нужную атмосферу.
Примерно треть лоджии отвели под зону для хранения. И плюс, и минус лоджии в том, что здесь всегда солнце. По словам хозяина квартиры, летом здесь очень жарко. Но зато весной, когда на улице +2, на балконе уже лето.
Лоджия на Красногорской
В этом сезоне лоджия в новой высотке на Красногорской будет выглядеть по-другому — на уже утепленном полу будет плитка ПВХ, пуфы или кресло-гнездо, больше декора.
Но в начале лета хозяйка квартиры решила, что не стоит терять ни минуты, поэтому появилась временная версия балкона — с использованием остатков строительных материалов. Действительно, зачем терять время — сезон у нас короткий.
— В квартире закончили ремонт, немного осталось доделать плинтусы. На лоджии лежали строительные материалы, в общем, классическая история. Всё разгребли, вынесли. Но оставили эту доску — захотелось столик сделать, — рассказывает хозяйка квартиры Алёна.
Доску треугольной формы положили на два табурета (которые хотели выбросить, но пока оставили для стола). Так получился временный столик.
На 9-метровой лоджии есть где разгуляться. По словам Алёны, зоны отдыха, возможно, будут по двум углам. Пол и стены на лоджии будут светлыми, появится больше декора.
Алёна подсчитала, что теплый пол на лоджии обошелся примерно в 30 тысяч рублей. Вместе со всеми остальными вложениями итоговая сумма будет около 50 тысяч рублей.
— Утром я завтракаю на балконе, вечером — романтика. Иногда вечером ставлю ноутбук, смотрю сериалы. Можно почитать книгу. В теплое время на балконе можно работать, — рассказывает Алёна про отдых на балконе.
Балкон на Державина
Это балкон нашей коллеги — журналиста Алёны Золотухиной. Она живет в новом доме на Державина. Алёна — человек творческий, поэтому превратить захламленный балкон в лаундж-зону ей ничего не стоило.
— Здесь вообще было всё завалено до мая. Тут просто валялось всё: коробки, велосипеды. Потом просто в один момент мы психанули и всё переделали, — рассказывает она начало истории преображения своего балкона. — Понадобилось дня два-три, наверное. День всё вытаскивали, убирали, выкидывали на помойку. И где-то за один день со шкафом разобрались, а потом всякие плюшки.
Откроем маленький секрет: Алёна умудрилась вписать в декор автомобильные покрышки (на первый взгляд и не скажешь, что они остались на балконе).
По ее словам, на декор балкона потратили несколько тысяч: стеллаж — примерно 1500, коврики — 2000. Плюс гирлянды, свечи, растения, подушки. Кресла остались от предыдущих жильцов.
— Иногда в дождь смотрю здесь фильмы. Здесь собираемся с друзьями. Когда много народу, убираем стулья, заносим плед, раскладываем подушки. Получается лаундж-зона, — рассказывает Алена про многофункциональность лоджии.
Балкон на Дуси Ковальчук
Антон и Кристина живут в новостройке на Дуси Ковальчук. Три года назад они превратили лоджию в летнюю веранду (в начале сезона они так и говорят друзьям: «Открыли летнюю веранду»).
Над квартирой работал профессиональный дизайнер, а лоджию оставили для себя — идеи придумывали постепенно, большую часть декора сделали своими руками.
Плитку на пол докупили такую же, как в квартире, чтобы балкон выглядел продолжением пространства. Искали решение для стен, так как хотелось, чтобы лоджия была в стиле лофт.
— С кирпичом я не знал, что делать, — рассказал Антон. — В итоге обивали каждый кирпичик молоточком, чтобы получилась такая шероховатость. Потом морилкой.
На стены рабочему понадобилось примерно пять дней. Поверхность боковой стороны решили оформить в другой технике — там, говорит Антон, строители положили кирпич черновой стороной, поэтому эффект был бы уже не тот. Стену надо было чем-то закрыть, в поиске решений помог верный друг Google.
— Нанесли остатки плиточного клея, по нему гребенкой. Потом взяли губку и прошли по поверхности белой краской, — говорит Антон.
На узорной стене декор из бутылок он сделал сам — идею подсмотрели в каком-то ресторане. В бутылках колоски, которые собрали по пути с Алтая.
Мебель на «летней веранде» — тоже хендмейд. Диван и стол Антон сделал сам из поддонов. Процесс занял несколько дней — по словам автора и исполнителя, нужен был час после работы.
В общей сложности на метаморфозы лоджии ушло около 50 тысяч, из них только 20 — на диван, где самое дорогое, говорит Кристина, — сшитые на заказ подушки.
Атмосферу уюта создают светильники на солнечных батареях. Особенно хорошо вечером, когда солнце садится и не видно недострой напротив. К тому же летом в это время суток прохладнее — квартира на солнечной стороне, в жару не так комфортно. Зато осенью с помощью пледов и обогревателя удается продлить сезон до октября.
— Вечером смотрим на самолеты. То оттуда заходят, то отсюда. Думаем, куда он летит, кто-то, наверное, в отпуск, кто-то из отпуска. Какие границы открыли, куда они летят, — рассказывают Антон и Кристина про свои вечера на балконе.
Балкон на Тимирязева
Кажется, что это фото из какого-то журнала про красивую жизнь. Отчасти так и есть — балкон в доме на Тимирязева, 97. Это тот случай, когда вид никак не выдает Новосибирск за окном, и это делает его, конечно, особенным.
Несмотря на все выигрышные исходные данные, хозяйка квартиры Олеся сделала его эталонным. Красивая мебель, посуда, аккуратные кашпо, в которых растут цветы и зелень.
Балкон выходит из кухни. На вопрос о том, как семья проводит время на балконе, муж Олеси Максим говорит: «Я в основном ем, а Олеся делает там всё, что там можно делать. Если бы можно было там спать, она бы там спала. Напишите об этом обязательно. Завтрак занимает час-полтора с торжественным выходом. Потом фотография, потом еще фотография, любование».
— Когда купили эту квартиру, я сразу же хотела себе такой балкон, — говорит Олеся. — Это наше второе по счету лето в этой квартире. Прошлым летом я купила пластиковую мебель и коврик, в этом году я уже докупила шторы, светильники и занялась озеленением. Обратилась к девочке за этой услугой, которая мне упаковала все растения в кашпо, — я хотела разные съедобные травы, потому что люблю готовить и украшаю этой зеленью теперь свои блюда. В горшочках мята, базилик, розмарин, лавровый лист, петуньи, тимьян. Я обожаю завтракать и ужинать именно на балконе. Люблю там читать и просто слушать музыку.
Вечером здесь особый шарм, так как во дворе загорается вся подсветка.
— Если бы балкон был немножко не в нашем гетто, а где-то за, то выглядело бы не так, — обращает внимание Максим. И он прав — здесь есть на что посмотреть.
Балкон на Академической
В начале статьи мы сказали, что в подборке будут разные балконы. Этот балкон, пожалуй, особенный. Во всех смыслах. Его создала (хочется выбрать именно это слово, хотя оно не очень подходит к описанию балкона) жительница Академгородка Светлана Полякова для своей особенной дочери.
Приглашая на свой балкончик, она говорит просто: вот, «хрущ» (балкон в хрущевке). Но, попадая на этот балкон, «хруща» и не заметно.
Семья живет здесь 25 лет. Когда-то балкон был застекленным, как у всех. Но летом в нём просто аквариум, поэтому смысла в этом нет никакого, говорит Светлана. А когда она дважды буквально поймала свою дочь, которая открыла окно, стало понятно, что нужно решать вопрос радикально — ставить решетку.
— Честно говоря, хотелось одного: чтобы это было не очень похоже на тюрьму, — говорит Светлана. — Потому что когда мне сварили все эти решетки, я так посмотрела и сказала: «Здравствуй, зоопарк». Это во-первых. А во-вторых, полная просматриваемость со стороны улицы, соседей. Мне нужно было сделать, с одной стороны, чтобы было открыто, чтобы был воздух. С другой — чтобы не так просматривалось с улицы.
После того как сделали каркас, решетки, покатую крышу (кстати, прозрачная и покатая крыша не так скрадывает пространство, как обычная). А потом началось плетение.
— Купила веревку в хозмаге, связала крючком большую-большую цепочку, получилась такая имитация, — показывает она на плетение, которое на фотографии кажется выполненным из металла или лозы. — А зеленушка — это обычные квадратики с листиками из интернет-магазина.
Над плетением — розы. Кажется, что это металл, но оказывается, пластик. Цветы Светлана сделала из ширмы — просто разобрала ее на части и задекорировала ими часть решетки. Кстати, это не только дизайнерское решение — цветы тут тоже для безопасности. Ну и заслоняют от солнца.
— Дизайн сложился не сразу. Года три у меня ушло на то, чтобы понять, что надо. Я исходила из функционала. Чтобы можно было закрыться от солнца и дождя — это шторки для ванной. Чтобы было какое-то освещение, — говорит Светлана.
Все цветы искусственные (живые ребенок обрывает), освещение — на солнечных или обычных батареях. Кстати, освещение на балконе тоже с изюминкой. Светлана говорит, что долго искала нужные светильники. Вечером здесь много лампочек, которые наверняка создают сказочную атмосферу.
На балконе два кресла — одно сделал старший сын, каркас второго она заказала в интернет-магазине. Чехлы на кресла сшила сама. Пол, подоконник и даже столик — из деккинга (садовый паркет).
— Самое сложное было сделать откосы. Я ничем не выкладывала. Просто есть такая плитка — половая. Я их нарезала кусками, — показывает Светлана откосы. — Это не балкон, это одна сплошная имитация.
Если называть балкон имитацией, то очень удачная имитация немаленького балкона. Здесь площадь всего 2,5 метра, стоит решетка, при этом абсолютно нет ощущения давящего пространства и «зоопарка». Светлана объясняет это тем, что хорошо удалось поиграть с объемом.
На зиму она убирает текстиль и шторы. Искусственные растения остаются — за эти годы они спокойно перезимовали под снегом.
Основная часть расходов на балкон — это металлоконструкция вместе с полом и крышей. По словам Светланы, на это потратили около 100 тысяч. На весь декор ушло еще примерно тысяч 50 — дорого стоит зелень и светильники.
По профессии Светлана — бухгалтер. А талант декоратора открылся в какой-то степени по необходимости. Она шутит, говорит: в семье уже знают, если задумалась и взгляд остекленел — всё, будет ломать стены. А балкон, говорит она, — это была интересная задача что-то сделать в предлагаемых обстоятельствах.
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