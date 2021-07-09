9 очень красивых балконов: эти новосибирцы выкинули оттуда весь хлам и превратили их в место для отдыха

По словам Екатерины, все работы на лоджии они делали сами — выложили плитку, покрасили стены, сделали подиум и подобрали декор. В общей сложности на всё обустройство ушла пара недель. По деньгам — уложились примерно в 50 тысяч.



Балкон на Тюленина

Это балкон Дмитрия Косенко — нашего редактора автораздела. Он рассказал, что квартиру купил в 2011 году и шесть лет вся лоджия была завалена хламом — детскими вещами, стеклянными банками (всё в лучших традициях). Четыре года назад он «вывез оттуда два КАМАЗа» и теперь получает удовольствие от свободного пространства, которое позволяет сосредоточиться на летних закатах.