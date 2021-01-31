То ли жилье, то ли подсобка. Топ-5 самых маленьких квартир, которые продают в Новосибирске. Смотрим фото

В Новосибирске продают квартиру площадью
Пока в загородных коттеджных поселках продают настоящие хоромы, в самом Новосибирске в ходу жилье другого уровня и размеров. Сейчас в базе N1 можно найти более полусотни объявлений о продаже крохотных квартир площадью до
«Помещение свободного назначения» на пятом этаже панельки
Пожалуй, самое странное предложение этой подборки. К продаже предлагают уж очень крохотную однушку (объявление размещено в разделе «однокомнатные квартиры»), которую автор объявления предлагает использовать по своему усмотрению.
«Помещение свободного назначения площадью 8 квадратных метров. В помещении сделан качественный ремонт. Удобный пятый этаж. Получено право собственности. Есть вода», — кратко говорится в описании объекта.
Комната-квартира располагается в десятиэтажке на улице Виктора Шевелёва в микрорайоне Просторный. Подобное предложение — не единственное на сайте. В частности, в том же Просторном продают еще восемь похожих комнат площадью
Объявление появилось в конце декабря — его регулярно обновляют. За маленькое помещение просят
Мини-душ и мини-диван в квартире площадью
Еще один вариант компактного жилья предлагают на улице Крестьянской, недалеко от Ипподромской магистрали. Квартира занимает
«Отличная квартира в клубном доме, недалеко от центра города, выезд на Ипподромскую магистраль. Подойдет как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду. В квартире сделан ремонт, остается мебель, техника и другие предметы интерьера. Рядом располагаются магазины продуктов питания и бытовых товаров, школы, детские сады, боулинг, развлекательный центр «Квантум»», — пишет автор объявления.
Жилье располагается в трехэтажке, построенной в 2011 году. Объявление о его продаже появилось не так давно —
Угол под кухню в малосемейке площадью
На улице Объединения располагается третий вариант обзора — небольшая малосемейка с двумя окнами и кухней, на которую отвели
«Малосемейка в хорошем состоянии. Продается с мебелью и техникой. Отличная инфраструктура: магазины, детские сады, школа. До остановки транспорта
За однушку на первом этаже пятиэтажки просят
Кухня в коридоре —
Тот же дом, те же
В квартире есть шкаф, холодильник и диван. Кухни как таковой нет, но под нее отвели закуток в коридоре — будущим хозяевам придется подумать, как его обставить, чтобы вместить всё необходимое.
Жилье продается с октября и успело подорожать на
Однушка с печью и душем в комнате
Квартиру площадью
«В продаже квартира без обременений в тихом месте. Печное отопление. Пластиковое окно. Отличная транспортная развязка, рядом новый детский сад, средняя школа. Через переходной мост — лицей
Объявление появилось в декабре прошлого года и обновляется до сих пор, цена не изменилась.
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