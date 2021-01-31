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То ли жилье, то ли подсобка. Топ-5 самых маленьких квартир, которые продают в Новосибирске. Смотрим фото

Некоторые мини-квартиры можно переделать под салоны и кабинеты, но это вряд ли возможно в многоэтажках

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Почти все варианты из нашей подборки находятся в отдаленных районах города (исключение — крохотная студия в Дзержинском районе)

Почти все варианты из нашей подборки находятся в отдаленных районах города (исключение — крохотная студия в Дзержинском районе)

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В Новосибирске продают квартиру площадью 8 квадратов

Пока в загородных коттеджных поселках продают настоящие хоромы, в самом Новосибирске в ходу жилье другого уровня и размеров. Сейчас в базе N1 можно найти более полусотни объявлений о продаже крохотных квартир площадью до 15 квадратов. Часть из них — это комнаты, которые владельцы хрущевок продают как студии (об этой тенденции мы писали еще в 2013 году), часть — комнаты в общагах (обзор самых колоритных новосибирских общежитий ищите здесь). Мы изучили, что предлагают на рынке миниатюрного жилья — малосемейки, подсобки, которые именуют «помещениями свободного назначения», и комнатушки с печным отоплением. Как выглядит самое маленькое жилье города, сколько стоит и где продается — в нашем сегодняшнем обзоре

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«Помещение свободного назначения» на пятом этаже панельки

Пожалуй, самое странное предложение этой подборки. К продаже предлагают уж очень крохотную однушку (объявление размещено в разделе «однокомнатные квартиры»), которую автор объявления предлагает использовать по своему усмотрению.

«Помещение свободного назначения площадью 8 квадратных метров. В помещении сделан качественный ремонт. Удобный пятый этаж. Получено право собственности. Есть вода», — кратко говорится в описании объекта.

В помещении уже выполнен ремонт и проведена вода

В помещении уже выполнен ремонт и проведена вода

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Обстановка в этой квартире-комнате намекает, что ее планируется использовать под кабинет (например косметический)

Обстановка в этой квартире-комнате намекает, что ее планируется использовать под кабинет (например косметический)

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При этом объявление о продаже располагается в разделе «однокомнатные квартиры»

При этом объявление о продаже располагается в разделе «однокомнатные квартиры»

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А вот микрорайон, в котором продают такие квартиры-подсобки

А вот микрорайон, в котором продают такие квартиры-подсобки

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Комната-квартира располагается в десятиэтажке на улице Виктора Шевелёва в микрорайоне Просторный. Подобное предложение — не единственное на сайте. В частности, в том же Просторном продают еще восемь похожих комнат площадью 8 квадратов (кое-где указывается, что это подсобки), которые владельцы предлагают использовать под офис, кладовую, салон или сдавать их в аренду. Впрочем, осуществить эти планы вряд ли удастся — эти подсобки располагаются на высоких этажах по соседству с квартирами. А потому перспектива иметь на одном этаже косметический кабинет или салон с постоянным потоком клиентов вряд ли порадует жителей многоэтажки.

Объявление появилось в конце декабря — его регулярно обновляют. За маленькое помещение просят 400 тысяч рублей.

Мини-душ и мини-диван в квартире площадью 12 квадратов

Еще один вариант компактного жилья предлагают на улице Крестьянской, недалеко от Ипподромской магистрали. Квартира занимает 12 квадратов, 5 из которых отведены на кухню.

«Отличная квартира в клубном доме, недалеко от центра города, выезд на Ипподромскую магистраль. Подойдет как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду. В квартире сделан ремонт, остается мебель, техника и другие предметы интерьера. Рядом располагаются магазины продуктов питания и бытовых товаров, школы, детские сады, боулинг, развлекательный центр «Квантум»», — пишет автор объявления.

Клубный дом, где продается квартира площадью 12 квадратных метров

Клубный дом, где продается квартира площадью 12 квадратных метров

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Скромный антураж небольшой однушки

Скромный антураж небольшой однушки

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Плиты нет, но есть пароварка. Она, кстати, входит в стоимость квартиры

Плиты нет, но есть пароварка. Она, кстати, входит в стоимость квартиры

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В ванной комнате даже хватило места для душа

В ванной комнате даже хватило места для душа

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Спальное место — в квартире поместился только небольшой диван

Спальное место — в квартире поместился только небольшой диван

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Жилье располагается в трехэтажке, построенной в 2011 году. Объявление о его продаже появилось не так давно — 28 января. За крохотную однушку просят 1 млн 400 тысяч рублей.

Угол под кухню в малосемейке площадью 12 квадратов

На улице Объединения располагается третий вариант обзора — небольшая малосемейка с двумя окнами и кухней, на которую отвели 5 квадратов. Еще 2 квадрата занимает ванная комната с унитазом и душем, 8 квадратов — жилая комната с кроватью и телевизором.

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«Малосемейка в хорошем состоянии. Продается с мебелью и техникой. Отличная инфраструктура: магазины, детские сады, школа. До остановки транспорта 3–5 минут пешком. Квартира без обременений и несовершеннолетних собственников», — указывается в описании к объекту.

Кухня совсем небольшая, зато есть стиральная машина

Кухня совсем небольшая, зато есть стиральная машина

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В квартире не нашлось места для шкафа

В квартире не нашлось места для шкафа

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В ванной комнате тесновато, зато есть всё необходимое

В ванной комнате тесновато, зато есть всё необходимое

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Маленькую однушку продают в хрущевке в микрорайоне Юбилейный

Маленькую однушку продают в хрущевке в микрорайоне Юбилейный

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За однушку на первом этаже пятиэтажки просят 1 млн 300 тысяч рублей (ранее было 1 млн 350 тысяч рублей). Объявление появилось в ноябре, и, судя по тому, что его регулярно обновляют, для квартиры всё еще ищут покупателя.

Кухня в коридоре — 12 квадратов за 1 млн 350 тысяч рублей

Тот же дом, те же 12 квадратов, похожая малосемейка. Правда, этот вариант обойдется дороже предыдущего — квартиру продают за 1 млн 350 тысяч рублей. Жилье располагается на четвертом этаже хрущевки и тоже продается с мебелью и техникой.

В квартире есть шкаф, холодильник и диван. Кухни как таковой нет, но под нее отвели закуток в коридоре — будущим хозяевам придется подумать, как его обставить, чтобы вместить всё необходимое.

Квартира продается с холодильником

Квартира продается с холодильником

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Здесь должна будет появиться кухня

Здесь должна будет появиться кухня

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В квартире есть окно (в отличие от предыдущего варианта — только одно)

В квартире есть окно (в отличие от предыдущего варианта — только одно)

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В ванной комнате нашлось место и душу

В ванной комнате нашлось место и душу

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Жилье продается с октября и успело подорожать на 150 тысяч рублей.

Однушка с печью и душем в комнате

Квартиру площадью 13 квадратов продают на Первомайке. Однушка располагается в двухэтажном доме 1958 года постройки на втором этаже и представляет из себя один из самых доступных вариантов нашего обзора — за жилье просят 580 тысяч рублей.

«В продаже квартира без обременений в тихом месте. Печное отопление. Пластиковое окно. Отличная транспортная развязка, рядом новый детский сад, средняя школа. Через переходной мост — лицей № 128 в шаговой доступности. Соседи доброжелательные, в подъезде тихо и спокойно», — описывает квартиру автор объявления.

Центральное место в квартире занимает печь<br><br>

Центральное место в квартире занимает печь

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А еще в 13-метровой квартире есть душ, отделенный небольшой перегородкой

А еще в 13-метровой квартире есть душ, отделенный небольшой перегородкой

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В кадр попал подъезд

В кадр попал подъезд

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Объявление появилось в декабре прошлого года и обновляется до сих пор, цена не изменилась.

Что еще прочитать про недвижимость в Новосибирске?

В прошлом году мы уже готовили похожий обзор — тогда площадь самой маленькой квартиры составляла 10,5 квадратного метра. Посмотреть на это жилье можно здесь.

Осенью мы узнали, что скрывается в старейших домах города, — так выглядят продающиеся в них квартиры (есть даже 90-летний лофт).

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квартирыхрущевки
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