То ли жилье, то ли подсобка. Топ-5 самых маленьких квартир, которые продают в Новосибирске. Смотрим фото

«Помещение свободного назначения» на пятом этаже панельки



Пожалуй, самое странное предложение этой подборки. К продаже предлагают уж очень крохотную однушку (объявление размещено в разделе «однокомнатные квартиры»), которую автор объявления предлагает использовать по своему усмотрению.



«Помещение свободного назначения площадью 8 квадратных метров. В помещении сделан качественный ремонт. Удобный пятый этаж. Получено право собственности. Есть вода», — кратко говорится в описании объекта.