Что скрывается в старейших домах Новосибирска? Фото продающихся квартир (есть даже 90-летний лофт)

«Дом расположен в удачной локации в шаговой доступности рядом с ТРЦ «АУРА» и является памятником архитектуры. Высота потолков в 4 метра позволяет сделать второй этаж. Несмотря на солидный возраст дома, при хождении по полу, вы не услышите ни единого скрипа. В зимнее время очень тепло. Остается вся мебель и техника», — указывает в объявлении автор.



Он также подчёркивает, что жилью нужен косметический ремонт.