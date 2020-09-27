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Что скрывается в старейших домах Новосибирска? Фото продающихся квартир (есть даже 90-летний лофт)

От крошечных комнатушек в домах-памятниках до полностью оборудованных квартир с дизайнерским ремонтом

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Никогда не знаешь, что скрывается за кирпичными стенами старейших домов — типичное «бабушкино» жильё или современный лофт, не уступающий новостройкам.

Никогда не знаешь, что скрывается за кирпичными стенами старейших домов — типичное «бабушкино» жильё или современный лофт, не уступающий новостройкам.

В Новосибирске выставили на продажу 90-летний лофт

Молодой Новосибирск, пожалуй, всегда будет ассоциироваться с новостройками, но и для поклонников старого жилого фонда здесь найдутся интересные объекты. И речь не о вездесущих хрущёвках, а о домах, появившихся ещё в 30-х годах прошлого столетия и даже раньше. Некоторые квартиры с богатой историей мы нашли в базе N1 — заселиться в них можно прямо сейчас, если у вас есть минимум 1 миллион 150 тысяч рублей. Правда, в ремонт некоторых придётся основательно вложиться. Как выглядит жильё, которое было построено ещё в Новониколаевске и сохранилось до сих пор, — в нашем сегодняшнем обзоре недвижимости.

Комната-студия в двухэтажном доме-памятнике 1913 года постройки

Самый старый объект мы нашли в жилом доме на территории Военного городка недалеко от «Ауры». Это не то крохотная однушка, не то просторная комната с отдельным санузлом, расположившаяся на втором этаже кирпичного дома 1913 года. Это, кстати, памятник истории регионального значения.

Дом выглядит запущенно, но всё равно способен произвести впечатление на любителя старинной архитектуры

Дом выглядит запущенно, но всё равно способен произвести впечатление на любителя старинной архитектуры

А вот мрачный, не закрывающийся подъезд, пугает

А вот мрачный, не закрывающийся подъезд, пугает

На заднем дворе есть небольшой огородик и какие-то хозпостройки

На заднем дворе есть небольшой огородик и какие-то хозпостройки

Первый этаж дома заселён полностью

Первый этаж дома заселён полностью

«Дом расположен в удачной локации в шаговой доступности рядом с ТРЦ «АУРА» и является памятником архитектуры. Высота потолков в 4 метра позволяет сделать второй этаж. Несмотря на солидный возраст дома, при хождении по полу, вы не услышите ни единого скрипа. В зимнее время очень тепло. Остается вся мебель и техника», — указывает в объявлении автор.

Он также подчёркивает, что жилью нужен косметический ремонт.

Жильё представляет собой большую комнату с отдельным санузлом — под него переобрудовали маленькую кладовую

Жильё представляет собой большую комнату с отдельным санузлом — под него переобрудовали маленькую кладовую

В квартире большие окна с широкими подоконниками

В квартире большие окна с широкими подоконниками

А так выглядит ванная на месте бывшей кладовки

А так выглядит ванная на месте бывшей кладовки

Объявление появилось на сайте 10 сентября, за это время вариант не потерял в цене — владельцы просят 1 миллион 150 тысяч рублей за однушку площадью почти 35 квадратов.

Двухуровневая квартира из комнаты в доме 1916 года постройки

А этот вариант — яркий пример того, что получается, если в комнате с высокими потолками сделать второй этаж. Владельцы продают это жильё как двухуровневую квартиру, где внизу кухня-гостиная, а наверху — спальня. Санузел занимает всего 4 с небольшим квадрата, общая площадь квартиры — 31 квадрат. Как и в случае с первым вариантом, это жильё располагается в доме-памятнике («Дом жилой комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги» по улице Якушева, 148).

Одноэтажный кирпичный дом был построен в 1916 году

Одноэтажный кирпичный дом был построен в 1916 году

Квартира выглядит чистой и аккуратной, хоть и очень небольшой. Как отмечает автор объявления, планировка в ней узаконена, жильё продаётся со всей мебелью и частично техникой.

Квартира компактная и, как отмечается в объявлении, очень светлая

Квартира компактная и, как отмечается в объявлении, очень светлая

Спальня со скошенным потолком располагается на втором уровне

Спальня со скошенным потолком располагается на втором уровне

В маленьком санузле хозяин жилья смог уместить унитаз, стиральную машину, тумбу и душевую кабину

В маленьком санузле хозяин жилья смог уместить унитаз, стиральную машину, тумбу и душевую кабину

Квартиру продают с апреля, за это время она подешевела и стоит теперь 1 млн 700 тысяч рублей (ранее — 1 млн 900 тысяч рублей).

Лофт в скандинавском стиле в доме-коммуне 1929 года постройки

Ещё один знаковый дом нашей подборки — дом по улице Челюскинцев, 7, который называют частью нереализованного проекта дома-коммуны. Он был построен в 1929 году, но вот в квартире, которая продаётся в этом доме-памятнике, ничто не напоминает о солидном возрасте самого дома.

Четырёхэтажный дом располагается у железнодорожного вокзала

Четырёхэтажный дом располагается у железнодорожного вокзала

Ещё один мрачный подъезд

Ещё один мрачный подъезд

А это — отличный вид на здание вокзала, который открывается с балкона

А это — отличный вид на здание вокзала, который открывается с балкона

«В продаже квартира в центре города с дизайнерским ремонтом. Ремонт выполнен в стиле лофт с добавлением из скандинавского стиля и некоторых элементов советского времени, что является продолжением самого дома. При этом большинство отделочных материалов из коллекции 2019 года. Многие материалы ждали из Европы», — говорится в описании объекта.

Судя по фото, из четырёхкомнатной квартиры площадью 72 квадрата сделали двушку с совмещённым санузлом. В квартире сохранена оригинальная кирпичная кладка и заново залит пол.

Основные цвета в интерьере — белый, чёрный и серый

Основные цвета в интерьере — белый, чёрный и серый

В квартире сохранили широкие подоконники, а батареи покрасили в чёрный цвет

В квартире сохранили широкие подоконники, а батареи покрасили в чёрный цвет

Перегородки в квартире возведены заново

Перегородки в квартире возведены заново

В спальне много света, отсюда же — выход на балкон

В спальне много света, отсюда же — выход на балкон

Ширина стен, по словам автора объявления, — 95 см

Ширина стен, по словам автора объявления, — 95 см

Как говорится в описании, вся электрика и сантехническая разводка в доме — новая

Как говорится в описании, вся электрика и сантехническая разводка в доме — новая

Квартиру оценили в 7,5 млн рублей, она продаётся с мая и за это время подешевела на миллион рублей.

Двушка в трёхэтажной сталинке 1930 года постройки

Последний вариант из нашего обзора — самый молодой. Двухкомнатная квартира располагается в доме по улице Большевистская, 105. Жильё отличается компактными размерами (менее 40 квадратов), но автор объявления выделяет другие преимущества квартиры:

«Отличная локация для проживания, все необходимое рядом: магазины, супермаркеты, аптеки, школы и дошкольные учреждения, остановки общественного транспорта. Территория дома огорожена, есть места для парковки. Во дворе есть песочница и горка для маленьких детей».

Судя по этой фотографии дом нуждается в ремонте

Судя по этой фотографии дом нуждается в ремонте

Сама квартира, кстати, тоже

Сама квартира, кстати, тоже

В ванной комнате тесновато

В ванной комнате тесновато

В узкий коридор вынесли плиту

В узкий коридор вынесли плиту

Потому что на крохотной кухне ей не нашлось места

Потому что на крохотной кухне ей не нашлось места

А это — самая большая комната в квартире (около 18 квадратов)

А это — самая большая комната в квартире (около 18 квадратов)

Вид, который открывается из окна

Вид, который открывается из окна

Квартиру продают с августа, за это время её цена не изменилась — 2,2 млн рублей.

На прошлой неделе мы заглядывали в общаги Новосибирска — в них продают комнаты, которые стоят по 600–800 тысяч рублей. Правда, ради такой экономии придётся пожертвовать комфортом.

Какие элитные дома и квартиры продают в нашем городе — смотрите в специальной рубрике. Например, там есть таунхаус с бассейном в центре Новосибирске, за который просят 40 миллионов рублей (что внутри этого жилья — вот 14 фотографий). Интересную квартиру продают и у Оперного театра — с позолоченными кранами и бассейном на террасе, смотрите, что ещё есть в этом жилье.

Или загляните в нашу подборку с самыми огромными дворцами Новосибирска, простым горожанам их явно никогда не купить.

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архитектурадоманедвижимость
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