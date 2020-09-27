Что скрывается в старейших домах Новосибирска? Фото продающихся квартир (есть даже 90-летний лофт)

В Новосибирске выставили на продажу 90-летний лофт
Молодой Новосибирск, пожалуй, всегда будет ассоциироваться с новостройками, но и для поклонников старого жилого фонда здесь найдутся интересные объекты. И речь не о вездесущих хрущёвках, а о домах, появившихся ещё в 30-х годах прошлого столетия и даже раньше. Некоторые квартиры с богатой историей мы нашли в базе N1 — заселиться в них можно прямо сейчас, если у вас есть минимум 1 миллион 150 тысяч рублей. Правда, в ремонт некоторых придётся основательно вложиться. Как выглядит жильё, которое было построено ещё в Новониколаевске и сохранилось до сих пор, — в нашем сегодняшнем обзоре недвижимости.
Комната-студия в двухэтажном доме-памятнике 1913 года постройки
Самый старый объект мы нашли в жилом доме на территории Военного городка недалеко от «Ауры». Это не то крохотная однушка, не то просторная комната с отдельным санузлом, расположившаяся на втором этаже кирпичного дома 1913 года. Это, кстати, памятник истории регионального значения.
«Дом расположен в удачной локации в шаговой доступности рядом с ТРЦ «АУРА» и является памятником архитектуры. Высота потолков в 4 метра позволяет сделать второй этаж. Несмотря на солидный возраст дома, при хождении по полу, вы не услышите ни единого скрипа. В зимнее время очень тепло. Остается вся мебель и техника», — указывает в объявлении автор.
Он также подчёркивает, что жилью нужен косметический ремонт.
Объявление появилось на сайте 10 сентября, за это время вариант не потерял в цене — владельцы просят 1 миллион 150 тысяч рублей за однушку площадью почти 35 квадратов.
Двухуровневая квартира из комнаты в доме 1916 года постройки
А этот вариант — яркий пример того, что получается, если в комнате с высокими потолками сделать второй этаж. Владельцы продают это жильё как двухуровневую квартиру, где внизу кухня-гостиная, а наверху — спальня. Санузел занимает всего 4 с небольшим квадрата, общая площадь квартиры — 31 квадрат. Как и в случае с первым вариантом, это жильё располагается в доме-памятнике («Дом жилой комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги» по улице Якушева, 148).
Квартира выглядит чистой и аккуратной, хоть и очень небольшой. Как отмечает автор объявления, планировка в ней узаконена, жильё продаётся со всей мебелью и частично техникой.
Квартиру продают с апреля, за это время она подешевела и стоит теперь 1 млн 700 тысяч рублей (ранее — 1 млн 900 тысяч рублей).
Лофт в скандинавском стиле в доме-коммуне 1929 года постройки
Ещё один знаковый дом нашей подборки — дом по улице Челюскинцев, 7, который называют частью нереализованного проекта дома-коммуны. Он был построен в 1929 году, но вот в квартире, которая продаётся в этом доме-памятнике, ничто не напоминает о солидном возрасте самого дома.
«В продаже квартира в центре города с дизайнерским ремонтом. Ремонт выполнен в стиле лофт с добавлением из скандинавского стиля и некоторых элементов советского времени, что является продолжением самого дома. При этом большинство отделочных материалов из коллекции 2019 года. Многие материалы ждали из Европы», — говорится в описании объекта.
Судя по фото, из четырёхкомнатной квартиры площадью 72 квадрата сделали двушку с совмещённым санузлом. В квартире сохранена оригинальная кирпичная кладка и заново залит пол.
Квартиру оценили в 7,5 млн рублей, она продаётся с мая и за это время подешевела на миллион рублей.
Двушка в трёхэтажной сталинке 1930 года постройки
Последний вариант из нашего обзора — самый молодой. Двухкомнатная квартира располагается в доме по улице Большевистская, 105. Жильё отличается компактными размерами (менее 40 квадратов), но автор объявления выделяет другие преимущества квартиры:
«Отличная локация для проживания, все необходимое рядом: магазины, супермаркеты, аптеки, школы и дошкольные учреждения, остановки общественного транспорта. Территория дома огорожена, есть места для парковки. Во дворе есть песочница и горка для маленьких детей».
Квартиру продают с августа, за это время её цена не изменилась — 2,2 млн рублей.
На прошлой неделе мы заглядывали в общаги Новосибирска — в них продают комнаты, которые стоят по 600–800 тысяч рублей. Правда, ради такой экономии придётся пожертвовать комфортом.
Какие элитные дома и квартиры продают в нашем городе — смотрите в специальной рубрике. Например, там есть таунхаус с бассейном в центре Новосибирске, за который просят 40 миллионов рублей (что внутри этого жилья — вот 14 фотографий). Интересную квартиру продают и у Оперного театра — с позолоченными кранами и бассейном на террасе, смотрите, что ещё есть в этом жилье.
Или загляните в нашу подборку с самыми огромными дворцами Новосибирска, простым горожанам их явно никогда не купить.