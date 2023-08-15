Новосибирцы сняли на видео, как двое неизвестных уносят трубы со стройки, — всё случилось в Ленинском районе

В Ленинском районе Новосибирска местные жители заметили двух мужчин, которые уносят и прячут металлические трубы с территории, предположительно, стройки, огороженной забором. Всё случилось возле жилого дома по адресу Невельского, 1/1. Жильцы дома обвинили мужчин в воровстве и записали на видео. Ролик опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

