Новосибирцы сняли на видео, как двое неизвестных уносят трубы со стройки, — всё случилось в Ленинском районе

В Ленинском районе Новосибирска местные жители заметили двух мужчин, которые уносят и прячут металлические трубы с территории, предположительно, стройки, огороженной забором. Всё случилось возле жилого дома по адресу Невельского, 1/1. Жильцы дома обвинили мужчин в воровстве и записали на видео. Ролик опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Одну тащат, в кустах лежит еще одна. А потом удивляемся, почему так долго всё в городе ремонтируют», — написал в сообществе автор видео.
На видеозаписи двое мужчин крутились вокруг временного деревянного забора, за которым, судя по всему, идут какие-то строительные работы. Воспользовавшись отсутствием строителей на месте, один перелез на ту сторону, другой находился со стороны дороги. Первый передал трубу приятелю, они унесли ее через дорогу и спрятали в зарослях кустарника.
Новосибирцы по-разному отреагировали на новость в комментариях. Кто-то шутил, другие возмущались. Большинство сибиряков удивились — почему автор ролика не вызвал полицию и не сделал замечание мужчинам. Подробности случившегося выясняются.
Ранее НГС писал о том, как подросток в Новосибирске украл из открытой квартиры компьютер. Всё случилось на улице Дмитрия Шмонина. Подросток уже был судим. Когда он вошел в квартиру, владелец спал.