«Дернул ручку и зашел»: в Новосибирске 15-летний подросток украл компьютер у соседей

В Новосибирске 15-летний подросток украл компьютер из открытой квартиры: юноша дернул дверную ручку и зашел, пока соседи спали.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области,
В полиции установили, что 15-летний ранее судимый подросток, который живет в этом же доме, проник в квартиру ночью.
— Проходил мимо квартиры потерпевшего и, дернув ручку, обнаружил, что дверь открыта. Зайдя внутрь, он, воспользовавшись тем, что жильцы спали, вытащил из комнаты компьютер и перенес его к себе домой, — сообщили в ведомстве.
Сотрудники ведомства нашли компьютер и вернули владельцу. Сейчас на подростка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
В отношении подростка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.
Недавно в Новосибирске молодая пара не заперла на ночь дверь в квартиру. Ближе к утру, когда они спали, в жилище зашла незнакомая девушка и легла к паре в постель.