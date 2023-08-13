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«Дернул ручку и зашел»: в Новосибирске 15-летний подросток украл компьютер у соседей

Квартира, в которую вошел юноша, была открыта

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Подросток живет в том же доме, где совершил кражу

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В Новосибирске 15-летний подросток украл компьютер из открытой квартиры: юноша дернул дверную ручку и зашел, пока соседи спали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 4 августа в полицию поступило заявление от жителя квартиры дома на улице Дмитрия Шмонина. Мужчина сообщил, что, проснувшись утром, он обнаружил пропажу своего компьютера. При этом посторонних людей у него дома не было, в гости никто не приходил.

В полиции установили, что 15-летний ранее судимый подросток, который живет в этом же доме, проник в квартиру ночью.

— Проходил мимо квартиры потерпевшего и, дернув ручку, обнаружил, что дверь открыта. Зайдя внутрь, он, воспользовавшись тем, что жильцы спали, вытащил из комнаты компьютер и перенес его к себе домой, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники ведомства нашли компьютер и вернули владельцу. Сейчас на подростка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

В отношении подростка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

Недавно в Новосибирске молодая пара не заперла на ночь дверь в квартиру. Ближе к утру, когда они спали, в жилище зашла незнакомая девушка и легла к паре в постель.

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