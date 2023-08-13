«Дернул ручку и зашел»: в Новосибирске 15-летний подросток украл компьютер у соседей

В Новосибирске 15-летний подросток украл компьютер из открытой квартиры: юноша дернул дверную ручку и зашел, пока соседи спали.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 4 августа в полицию поступило заявление от жителя квартиры дома на улице Дмитрия Шмонина. Мужчина сообщил, что, проснувшись утром, он обнаружил пропажу своего компьютера. При этом посторонних людей у него дома не было, в гости никто не приходил.