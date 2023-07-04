В Новосибирске пара забыла закрыть квартиру перед сном — ночью к ним в кровать залезла пьяная незнакомка

— Скажу честно, я была очень пьяная и от слова совсем не понимала, как там оказалась. Для меня самой был шок. Я до поры до времени не понимала, что не у себя даже дома. Извините, что в дверь звонила потом долго. Я правда так не хотела, абсолютнейший бред произошел, очень стыдно за свое поведение. Спасибо большое, что это оказалась замужняя пара, а не куча мужиков, которые меня бы изнасиловали и разделали по кускам потом, — раскаялась девушка.



В ГУ МВД России по Новосибирской области также прокомментировали случившееся. В полиции подтвердили, что вызов по указанному адресу был.

