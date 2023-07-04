В Новосибирске пара забыла закрыть квартиру перед сном — ночью к ним в кровать залезла пьяная незнакомка

В Новосибирске молодая пара не заперла на ночь дверь в квартиру. Ближе к утру, когда они спали, в жилище зашла незнакомая девушка и легла к паре в постель. О ситуации пара заявила публично в соцсетях, а незнакомка объяснила, почему так произошло.
«Думала — мой парень, а вижу, что девушка»
В телеграм-канале «АСТ-54 Black» 4 июля опубликовали пост о том, как сибиряки проснулись ночью и нашли в своей кровати постороннюю девушку. Жительница одного из домов на Троллейной пояснила, что неизвестная девушка сходила в их квартире в туалет, а затем легла к ним в кровать. Корреспонденту НГС хозяйка квартиры рассказала подробности случившегося.
– Мы легли спать, потом я просыпаюсь от того, что кто-то надевает майку. Думала, мой парень собирается куда-то уходить. Я решила узнать, куда он собрался, и вижу, что это какая-то девушка. Это случилось в 3 часа ночи. Я думала, это сон. Она начала ложиться спать. Тут парень тоже проснулся. Выяснили, что забыли закрыть дверь, начали ее расспрашивать, — рассказала НГС пострадавшая от странного визита Ульяна.
Пара расспросила случайную гостью — как она попала к ним в квартиру и что она там делает. Та представилась и сказала, что живет на «Золотой Ниве», возмутилась, что ее утро началось так, и начала дебоширить.
— Начала выпендриваться, как будто пришла к себе в квартиру. Мы ее выгнали, а она тарабанила в дверь минут 30, выламывала. Мы вызвали полицию. Они приехали только через 2 часа, она уже ушла. Мы до 6 утра не спали. Она без обуви была, в одних носках, которые бросила в ванне. Майка на ней была вся грязная. Видимо, она сначала разделась, а потом оделась, была в футболке и шортах. Было видно, что она очень много падала, — вспоминает произошедшее Ульяна.
Позже выяснилось, что с ночной гостьей у пары есть общие знакомые. Они пояснили Ульяне, что девушка якобы проводила парня в армию и сильно напилась после этого.
— Как она вообще именно в нашу квартиру попала, неизвестно, как она попала через домофон, тоже неизвестно, — сетует девушка.
«Спасибо, что попала к паре, а не к куче мужиков»
Корреспондент НГС попыталась связаться со второй героиней истории. Девушка не ответила на вопросы редакции. В телеграм-канале «АСТ-54 Black» девушка извинилась за случившееся и пояснила, что не помнит события минувшей ночи и хочет извиниться перед владельцами квартиры, в которую она зашла.
— Скажу честно, я была очень пьяная и от слова совсем не понимала, как там оказалась. Для меня самой был шок. Я до поры до времени не понимала, что не у себя даже дома. Извините, что в дверь звонила потом долго. Я правда так не хотела, абсолютнейший бред произошел, очень стыдно за свое поведение. Спасибо большое, что это оказалась замужняя пара, а не куча мужиков, которые меня бы изнасиловали и разделали по кускам потом, — раскаялась девушка.
В ГУ МВД России по Новосибирской области также прокомментировали случившееся. В полиции подтвердили, что вызов по указанному адресу был.
— Сообщение в полицию поступало, полицейские на место выезжали, участники инцидента опрошены, заявлений по факту каких-либо противоправных действий сотрудникам полиции не поступало, противоправных действий совершено не было, — сообщили в ведомстве.
Ранее НГС писал, что новосибирец хотел угнать машину, но не смог ее завести и бросил на другой стороне дома.