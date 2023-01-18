Кредиторы «Экологии-Новосибирск» отказались от внешнего управления

Официальных заявлений от компании на момент написания новости не поступало. У Арбитражного суда есть месяц на вынесение решения по ходатайству кредиторов.



Источник РБК отмечает, что важен и еще один факт: банковскую гарантию в размере 192 миллиона рублей на 2023 год регоператору не согласовали. По информации издания, в этом случае у регоператора нет права собирать деньги за вывоз ТКО.