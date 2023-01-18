Кредиторы «Экологии-Новосибирск» отказались от внешнего управления

Комитет кредиторов проголосовал за прекращение внешнего управления и введение конкурсного производства в «Экологии-Новосибирск». Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на «осведомленный источник».
Эту информацию корреспонденту подтвердили и в пресс-службе ГК «ВИС».
— Нам известно о принятии собранием кредиторов ООО «Экология-Новосибирск» решения о переходе в конкурсное производство. При этом данное решение подлежит утверждению Арбитражным судом, — цитирует ответ компании издание.
Официальных заявлений от компании на момент написания новости не поступало. У Арбитражного суда есть месяц на вынесение решения по ходатайству кредиторов.
Источник РБК отмечает, что важен и еще один факт: банковскую гарантию в размере 192 миллиона рублей на 2023 год регоператору не согласовали. По информации издания, в этом случае у регоператора нет права собирать деньги за вывоз ТКО.
НГС направил запрос в группу «ВИС».
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» было создано 9 октября 2012 года. В число его учредителей и участников входят ООО «Компания Проектного Финансирования» (конечным владельцем является ООО «ВИС», ведущее стройку четвертого моста в Новосибирске), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров.
«ВИС» также принадлежит 80% ООО «Русэкогрупп», которое является соучредителем ООО «ЭкоТранс-Н».
По мнению источников РБК Новосибирск, функции регоператора, скорее всего, будут возложены на муниципального перевозчика МУП «Спецавтохозяйство» («САХ»). О такой возможности ранее упоминал и мэр города Анатолий Локоть.
9 января внешний управляющий регоператора расторг договоры между «Экологией-Новосибирск» и «ЭкоТранс-Н». По его мнению, договор с «ЭкоТранс-Н» ухудшал финансовое положение «Экологии-Новосибирск». Из-за этого утром 10 января мусоровозы «ЭкоТранса» не пускали на мусорные полигоны, на дороге собралась очередь из машин.
После этого в некоторых районах города начались перебои с вывозом мусора. В мэрии это объяснили тем, что компания «ЭкоТранс-Н» вовремя не передала необходимую информацию. «ВИС» в свою очередь заявили, что договоры «ЭкоТранс-Н» на перевозку твердых бытовых отходов не предусматривали передачу кому-либо контактной информации.
«Экология-Новосибирск» объявила о самобанкротстве в декабре 2021 года. В октябре 2022-го в компании ввели внешнее управление, а гендиректор Лариса Анисимова покинула пост. А в декабре ее заподозрили в перелетах за счет компании.