Около мусорных полигонов на Малыгина и ГБШ скопились очереди из мусоровозов — что там происходит

НГС связался с перевозчиком ТКО в Новосибирске «ЭкоТранс-Н». Как рассказал представитель компании Алексей Жижченко, к 11 часам утра около полигонов собралось около 30 машин.

— МУП «САХ» по непонятной нам причине отказывается принимать отходы на полигон. Ссылаются на расторжение договора «Экологии-Новосибирск» и «ЭкоТранса-Новосибирск». Но договор может быть расторгнут только после проведения конкурса. Поэтому САХ обязан принимать отходы, — объяснил НГС Алексей Жижченко.