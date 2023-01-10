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Около мусорных полигонов на Малыгина и ГБШ скопились очереди из мусоровозов — что там происходит

К 11 утра на подъездах к свалкам собралось около 30 машин

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По словам перевозчика, во время каникул мусоровозы заезжали на полигон без проблем

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Днем 10 января на въезде к мусорным полигонам на Малыгина и Гусинобродском шоссе скопились очереди из мусоровозов. Фотографиями поделились читатели НГС.

НГС связался с перевозчиком ТКО в Новосибирске «ЭкоТранс-Н». Как рассказал представитель компании Алексей Жижченко, к 11 часам утра около полигонов собралось около 30 машин.

— МУП «САХ» по непонятной нам причине отказывается принимать отходы на полигон. Ссылаются на расторжение договора «Экологии-Новосибирск» и «ЭкоТранса-Новосибирск». Но договор может быть расторгнут только после проведения конкурса. Поэтому САХ обязан принимать отходы, — объяснил НГС Алексей Жижченко.

По его словам, пока мусоровозы простаивают, «ситуация в городе накаляется» — это может привести к новому мусорному коллапсу.

Директор «Спецавтохозяйства» Андрей Зыков рекомендовал НГС обратиться в пресс-центр мэрии за комментариями, но немного разъяснил ситуацию:

— Этих машин нет в перечне, с ними нет договора на размещение отходов. До этого у них был договор, сейчас его нет. Все, у кого есть договор, заезжают. У «ЭкоТранса» никогда не было договора с САХ, он был у «Экологии-Новосибирск». Именно «Экология-Новосибирск» решает, какие машины заезжают, а не мы, — пояснил он НГС.

В САХ утверждают, что машины не пропускают, потому что их нет в перечне

В САХ утверждают, что машины не пропускают, потому что их нет в перечне

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НГС направил запросы в пресс-службу «Экологии-Новосибирск» и мэрии по ситуации.

По данным «Контур.Фокуса», директором МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» является Андрей Зыков, соучредителями — департамент энергетики и ЖКХ, а также департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. На конец 2021 года выручка компании составила 727 миллионов рублей, чистая прибыль — 72,2 миллиона рублей. К предприятию присоединены мусорные полигоны Новосибирска.

Гендиректором ООО «ЭкоТранс-Н» выступает Роман Калачев, соучредителями являются АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп». Последнее на 80% принадлежит группе «ВИС», 10% доли компании владеет Юрий Туктаров, еще 10% доли — Игорь Фраинт. На конец прошлого года выручка компании «ЭкоТранс-Н» составила 1,9 миллиарда рублей, чистый убыток — 36,4 миллиона рублей.

В октябре МУП «САХ» обратилось в суд с иском к компании «ЭкоТранс-Н», чтобы взыскать задолженность. МУП был подрядчиком «ЭкоТранса-Н» и в иске требовал взыскать задолженность по договору на оказание услуг по транспортировке ТКО. Сумма исковых требований составила более 654 тысяч рублей. По второму иску предприятие хотело взыскать с «ЭкоТранса-Н» свыше 817 тысяч рублей.

Решение о привлечении муниципального перевозчика ТКО приняли на фоне мусорного коллапса, который произошел в Новосибирске весной. В середине апреля водители «ЭкоТранса-Н» обнаружили, что около 80 единиц спецтехники для вывоза мусора заблокированы и недоступны для использования. Машины предоставляла в аренду «Экологии-Новосибирск» компания «Арктика Сити», однако организация разорвала договоры, поскольку не получала платежей. Как связаны регоператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск», ГК ВИС, «Арктика Сити» и «ЭкоТранс-Н», мы подробно рассказывали в этом материале.

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