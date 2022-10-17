Новосибирскому перевозчику ТКО подали иск на 1,5 млн рублей — весной его водители устроили забастовку

Речь идет о двух заявлениях МУП «САХ», который был подрядчиком «ЭкоТранс-Н». В одном из них организация требует взыскать задолженность по договору на оказание услуг по транспортировке ТКО, сумма исковых требований составляет более 654 тысяч рублей. По второму предприятие намерено взыскать с «ЭкоТранс-Н» долг в размере свыше 817 тысяч рублей.

