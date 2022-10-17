Новосибирскому перевозчику ТКО подали иск на
1,5 млн рублей — весной его водители устроили забастовку
Из-за перебоев с вывозом мусора в городе действовал режим ЧС
Муниципальное предприятие Новосибирска «Спецавтохозяйство» обратилось в суд с иском к компании «ЭкоТранс-Н», чтобы взыскать задолженность. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.
Речь идет о двух заявлениях МУП «САХ», который был подрядчиком «ЭкоТранс-Н». В одном из них организация требует взыскать задолженность по договору на оказание услуг по транспортировке ТКО, сумма исковых требований составляет более 654 тысяч рублей. По второму предприятие намерено взыскать с «ЭкоТранс-Н» долг в размере свыше 817 тысяч рублей.
По данным «Контур.Фокус», директором МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» является Андрей Зыков, соучредителями — департамент энергетики и ЖКХ, а также департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. На конец 2021 года выручка компании составила 727 миллионов рублей, чистая прибыль — 72,2 миллиона рублей.
В МУП «САХ» сообщили НГС причины обращения предприятия в суд.
— МУП «САХ» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к ООО «ЭкоТранс-Н» в связи с образованием дебиторской задолженности за период с 1 по 31 августа 2022 года. Досудебное урегулирование спора не привело к его разрешению, — ответили в компании на запрос НГС.
НГС также обратился к «ЭкоТранс-Н» с просьбой прокомментировать заявления — в компанию направлен письменный запрос.
«Спецавтохозяйство» занималось перевозкой ТКО на территории Октябрьского района по договору с ООО «ЭкоТранс-Н». В конце сентября к выполнению обязанностей приступила сама компания.
По данным «Контур.Фокус», гендиректором ООО «ЭкоТранс-Н» выступает Роман Калачев, соучредителями являются АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп». Последнее на 80% принадлежит группе «ВИС», 10% доли компании владеет Юрий Туктаров, еще 10% доли — Игорь Фраинт. На конец прошлого года выручка компании «ЭкоТранс-Н» составила 9000 рублей, чистый убыток — 36,4 миллиона рублей.
Решение о привлечении муниципального перевозчика ТКО приняли на фоне мусорного коллапса, который произошел в Новосибирске весной. В середине апреля водители «ЭкоТранс-Н» обнаружили, что около 80 единиц спецтехники для вывоза мусора заблокированы и недоступны для использования. Машины предоставляла в аренду «Экологии-Новосибирск» компания «Арктика Сити», однако организация разорвала договоры, поскольку не получала платежей. Как связаны регоператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск», ГК ВИС, «Арктика Сити» и «ЭкоТранс-Н», мы подробно рассказывали в этом материале.
В связи с нехваткой спецтехники сотрудники компании начали забастовку. Они потребовали предоставить современную технику в достаточном количестве и повысить зарплаты. После этого в городе начался мусорный коллапс, который привел к введению режима ЧС в городе.
Ранее НГС сообщал о том, что генеральный директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова покинула свой пост по решению Арбитражного суда. Внешним управляющим компании стала Ирина Курочка.